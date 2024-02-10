Eskişehir\'de Deprem Sergisi Açıldı

Eskişehir'de İz Derneği tarafından vatandaşlara afet bilincini anlatmak için 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremdeki çalışmaları anlatan resim sergisi açıldı.
İz Arama Kurtarma ekipleri yaşanan depremde Adıyaman'da Arama Kurtarma çalışmalarına katılmıştı. Dernek gönüllüleri, resim sergisinde vatandaşlara afet bilincini anlatmak için sergiyi düzenledi. Her resmin bir hikayesi olduğunu söyleyen Şenol Çiçek, enkaz çalışmalarında yaşadıklarını anlatan resimlerin hikayelerinden de bahsetti. Şenol Çiçek, 6 Şubat depremin asrın felaketi olduğunu ve bunlardan ders çıkarak daha temkinli ve önlem alınması gerektiğini söyledi.
İz Derneği Genel Başkan yardımcısı ve aynı zamanda arama kurtarma ekibinde olan Şenol Çiçek resim sergisini vatandaşlara afet bilincini aşılamak için düzenledikleri söyledi. Çiçek, "İz Derneği olarak biz Adıyaman'da depremin ilk anında Adıyaman'a görevlendirildik. İlk on gün arama kurtarma saha sonraki günlerde 75 gün insani yardımda bulunduk. Orada bir aşevi kurduk. İnsanlarımıza üç öğün yemek vermeye çalıştık. Şu anda oradaki depremzedelerden bir gönüllü ekibimiz oluştu. Geçtiğimiz günlerde orada da bir eğitim verdik. Ekibimiz dün döndü. Bu felaketlerin unutulmaması gerekir. Çünkü ülkemiz deprem bölgesi, afetler çok olmaya başladı. Bu konuda bireysel eğitim, bireysel bilinç çok önemli. Dolayısıyla biz de bu bilinci insanlara aşılamak ve insanları bilinçlendirmek için bu tarz faaliyetleri yapıyoruz. Sergimiz cumartesi ve pazar iki gün boyunca açık olacak. Adıyaman'daki enkazlarda ve orada yaptığımız insani yardım çalışmalarından oluşuyor sergimiz. Adıyaman'da 120 kişilik bir ekiple hizmet verdik. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor" dedi. - ESKİŞEHİR
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