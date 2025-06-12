Eskişehir'de Dilendirilen Çocuklara Destek - Son Dakika
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Eskişehir'de Dilendirilen Çocuklara Destek

Eskişehir\'de Dilendirilen Çocuklara Destek
12.06.2025 09:30
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Eskişehir'de dilendirilen 224 çocuktan 133'ü okula kazandırıldı, 45 aileye ekonomik destek sağlandı.

Eskişehir Valiliği ekipleri tarafından yapılan 3 bin 554 adet uygulamada, haklarında işlem yapılan dilendirilen 224 çocuktan 94'ü İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kurslarına katılması sağlandı.

Eskişehir Valiliğince 1 Kasım 2023 ile 10 Haziran 2025 tarihler arasında Sokakta Çalıştırılan, Dilendirilen ve Dış Çevrenin Olumsuzluklarına Maruz Kalan Çocukların Korunması Hakkında Genelge'nin uygulama sonuçları paylaşıldı. Bir yıl 7 ay 11 günde toplamda 3 bin 554 adet uygulama yapılırken 81'i kız, 143'ü erkek olmak üzere toplam 224 dilenen çocuğa işlem yapıldı. 224 çocuktan 109'unun yabancı uyruklu olduğu tespit edilirken bunlardan 32'si okul öncesi, 75'i ilkokul, 92'si ortaokul ve 25'inin lise çağında olduğu belirlendi. Tespit edilen çocuklar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından minikler için açılan 15 kursa 39 çocuk, anneler için açılan 6 kursa 16 anne, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü açılan 5 kursa 55 çocuk katıldı. Çalışmalarda 45 hane ekonomik yönden desteklendi.

"Çocukların çalıştırılmasını ve dilendirilmesini yasakladık"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy yapılan çalışmalar hakkında, "Eskişehir Valiliği görevine başladıktan sonra, sokaklarda çocukların çalıştırıldığı ve dilendirildiği yönünde tespitlerimiz oldu. Bunu önlemek amacıyla Valilik olarak bir genelge yayımlayarak, sokakta çocukların çalıştırılmasını ve dilendirilmesini yasakladık. Tespit ettiğimiz durumlarda önce aileye uyarıda bulunuyor ve çocuğu teslim ediyoruz. İkinci veya daha fazla tekrar olması halinde aileye idari para cezası uyguluyor ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuyoruz. Temel amacımız, çocuklarımızı sokakların risklerinden korumak ve olumsuz durumlarla karşılaşmalarını engellemektir. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar sonucunda, Eskişehir'de 224 çocuğumuza işlem yaptık. Tekrar eden durumlar için 24 aileye idari para cezası uyguladık ve haklarında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Sadece çocukların sokakta çalıştırılması ve dilendirilmesinin yasaklanmasıyla yetinmedik. Çocukların sosyal incelemelerini yaparak, ailelerin ekonomik ve sosyal destek ihtiyacını araştırdık. İhtiyacı olan ailelere gerekli destekleri sağladık" dedi.

"133 çocuğumuzu okula kazandırdık"

İşlemlerinin ardından çocukların kurslara kazandırıldığına değinen Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy şöyle konuştu;

"Bu bilgileri Milli Eğitim Müdürlüğümüzle paylaşarak, okul çağındaki çocukların okula kazandırılması için çalışmalar yürüttük. Bu çerçevede 133 çocuğumuzu okula kazandırdık. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki çocuklarımızı eğitim sistemine dahil ettik. Ayrıca, çocuklarımızın sağlık kontrollerini gerçekleştirdik. Aşılarının tamamlanıp tamamlanmadığını ve sağlık sorunları olup olmadığını inceledik. Bunun yanı sıra, çocuklarımızı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle iletişime geçirerek, çeşitli sportif faaliyetlere katılmalarını sağladık. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün bu konuda destek vermesini istedik." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Dilendirilen Çocuklara Destek - Son Dakika

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