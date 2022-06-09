Büyükşehir Belediyesi tarafından Odunpazarı ilçesi Mamuca'da hayata geçirilen ve olimpik kano parkurunun da bulunduğu Sarısungur Göleti'nde yapılacak şampiyonada, yeni kurulan "Otomatik Çıkış Sistemi" de faaliyete geçecek.

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası Heyecanı Başlıyor - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.