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Eskişehir'de bir eğlence mekanı, şehit askerlere duyulan yas sebebiyle kepenk kapattı - Son Dakika
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Eskişehir'de bir eğlence mekanı, şehit askerlere duyulan yas sebebiyle kepenk kapattı

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada 6 asker şehit edildi. Türkiye yasa boğuldu. Eskişehir'deki bir eğlence mekanı, yasda olduklarını belirterek kepenk kapatırken, işletmeye Türk bayrağı ve yas ilanı asıldı.

Eskişehir\'de bir eğlence mekanı, şehit askerlere duyulan yas sebebiyle kepenk kapattı
26.12.2023 - 15:03,
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Eskişehir'de bir eğlence mekanı, Kuzey Irak'ta hain teröristlerce şehit edilen askerlere duyulan yas sebebiyle işletmesinde kepenk kapattı.

Geçtiğimiz 22 Aralık akşamı, Irak'ın kuzeyinde hain teröristlerle girilen çatışmada 6 asker şehit edilmişti. Ardından 23 Aralık'ta da düzenlenen saldırılar sonucu 6 askerin şehit edildiği haberiyle Türkiye adeta yasa boğuldu. İki günde 12 şehidin haberini alan vatandaşlar, gerek sosyal medya hesaplarından gerekse düzenlenen yürüyüşlerle teröre lanet okudu. Gösterilen tepkilere bir güzel davranış da Eskişehir'den geldi. İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde bulunan bir eğlence mekanı, yasda olduklarını belirterek kepenk kapatırken, işletmeye Türk bayrağı ve yas ilanı içeren bir yazı asıldı. İşletmeye asılan yazıda, "Yastayız Türkiye. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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