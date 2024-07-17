Eskişehir'de Emekliler Zamlara Tepki İçin Yürüdü: "Geçinemiyoruz, Sesimize Kulak Verin" - Son Dakika
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Eskişehir'de Emekliler Zamlara Tepki İçin Yürüdü: "Geçinemiyoruz, Sesimize Kulak Verin"

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Tüm Emeklilerin Sendikası, DİSK Emekli Sen ve KESK Eskişehir Şubeleri Köprübaşı’ndan Yediler Parkı’na düzenledikleri yürüyüş ile emeklilere yapılan zamları protesto etti.

17.07.2024 11:09
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(ESKİŞEHİR)- Tüm Emeklilerin Sendikası, DİSK Emekli Sen ve KESK Eskişehir Şubeleri Köprübaşı'ndan Yediler Parkı'na düzenledikleri yürüyüş ile emeklilere yapılan zamları protesto etti.

Eskişehir'de 'sefalete teslim olmayacağız' çağrısıyla Köprübaşı'nda bir araya gelen Tüm Emeklilerin Sendikası, DİSK Emekli Sen ve KESK Eskişehir Şubeleri üyeleri, Hamamyolu Yediler Parkı'na yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal ve sivil toplum kuruluşları destek verdi. 'Geçim yoksa seçim olsun', 'sefalete teslim olmayacağız', 'insanca yaşamak istiyoruz' sloganlarıyla yürüyen yüzlerce kişi, ellerindeki boş tencere ve tavalarla emeklilere yapılan zammı protesto etti.

"Sefalete teslim olmayacağız"

Yürüyüşün ardından konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, şunları söyledi:

"Her zaman olduğu gibi tasarruf genelgeleri yayınlayarak bize yine yokluğu, yoksulluğu dayattıkça öbür taraftan bir avuç sermayedarın daha da zengin olması için yeni uygulamalar gündeme getiriyorlar. KESK'e bağlı Büro Emekçileri Sendikası BES-AR'ın açıklamalarına göre açlık sınırı 25 bin lirayı geçti, yoksulluk sınırı 70 bin lirayı geçti. Şu anda açıklanan 12 bin 500 liralık emekli maaşı açlık sınırının yarısının altında. Böylesine koşullarda bize tasarrufu dayatıyorlar. Halbuki tasarruf yapması gereken kendileri. Maliye Bakanı esasında açıkça sermayeden yana patronlardan yana olduğunu gösterdi. Özellikle ülkeyi yöneten Maliye Bakanı Mehmet Şimşek değil. Ülkeyi yöneten belli. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın söylemediği hiçbir şeyi yapmaları mümkün değil. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sadece Cumhurbaşkanının emir kuludur ama ülkemize bizlere bir kurtarıcı olarak göstermeye çalışıyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. Onun için diyoruz ki, sefalete teslim olmayacağız."

"Halka dayatılan köleliğe ve yoksulluğa uyum programdır"

KESK Eskişehir Şubeler Platformu Sözcüsü Sertaç Durdu ise şunları söyledi:

"Kamu emekçileri ve emekliler olarak bugün ülke genelinde alanlardayız. Alanlardayız çünkü bu ülkede emeği ile geçim mücadelesi verenler olarak tarihimizin en karanlık, en zorlu süreçlerinden birisini yaşıyoruz. Alanlardayız çünkü bu ülkede yıllardır kamu emekçisi, işçisi, emeklisi, asgari ücretlisi ile milyonlar olarak her geçen gün daha fazla yoksullaştırılıyoruz. Üstelik iktidar da artık bunu saklama gereği duymuyor. Hatırlayalım; döviz kuru, enflasyon rekor üstüne rekor kırmaya başlarken dönemin Maliye Bakanı çıkıp aynen şöyle demişti; 'bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyorlar. Çarklar dönüyor'.  Bu sözler mevcut sistemde kimlerin baş tacı edildiğini, kimlerin ise yok sayıldığının açık bir itirafı olarak tarihe geçmiştir. Evet, çarklar yıllardır dönüyor ama o çarklar halkı, emekçileri, yoksullaştırmak, işsiz bırakmak, bir avuç zengini daha zengin etmek için dönüyor. Çarklar düşük gösterilen TÜİK enflasyonu ile halkın, emekçilerin cebinden alıp bir avuç patrona, yandaşa aktarmak için dönüyor. Dolayısıyla tekrar altını çiziyoruz; yıllardır bu ülkeyi yönetenlerin kısa vadede de orta vadede de uzun vadede de tek bir programı vardır. O da emeği ile geçinenlere ve halka dayatılan köleliğe ve yoksulluğa uyum programdır.

"Gerçekten ölüme doğru gidiyoruz"

DİSK Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç ise, "Yıllardır emeklilerin ölüm sınırına doğru gittiğini göre göre bağıra bağıra üç maymunları oynayan yönetim hiçbir zaman sesimize kulak vermedi. Düşünün ki 10 bin lira ile geçinmeye çalışıyoruz. Aslında kök aylık diyoruz. Kök aylık öldürür, kök hücre yaşatır diyoruz. Gerçekten ölüme doğru gidiyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza harçlık veremiyoruz, yardım edemiyoruz. Eskiden bir emekli, emekli ikramiyesiyle ev, araba alabiliyordu, insan gibi yaşıyordu. Kenara kefen parası koyabiliyorduk. Şimdi maalesef 10 bin lira geçinmeye çalışıyoruz" dedi.

Açıklamaların ardından yürüyüşe katılanlar, ellerindeki siyah balonları patlattı.

Eskişehir\'de Emekliler Zamlara Tepki İçin Yürüdü: "Geçinemiyoruz, Sesimize Kulak Verin"
Kaynak: ANKA

Eskişehir, Yerel, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Emekliler Zamlara Tepki İçin Yürüdü: 'Geçinemiyoruz, Sesimize Kulak Verin' - Son Dakika

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