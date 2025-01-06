Eskişehir'de Engelli Aracı Teslim Töreni - Son Dakika
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Eskişehir'de Engelli Aracı Teslim Töreni

Eskişehir\'de Engelli Aracı Teslim Töreni

Eskişehir'de 16+1 özel donanımlı engelli aracının teslimi için tören düzenlendi. Proje sağlık hizmetlerine erişimi artırmayı hedefliyor.

06.01.2025 15:46
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Eskişehir'de Muhtaçlara Sağlık Birimi (MUSAB) için hibe edilen 16+1 özel donanımlı engelli aracının anahtar teslimi için tören gerçekleştirildi.

'Eskişehir Muhtaçlara Sağlık Birimi (MUSAB) Tanıtımı ve Araç Filomuza Yeni Katılan Özel Donanımlı Engelli Aracın Teslim Töreni' isimli program, İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde düzenlendi. Tören çerçevesinde ilk olarak, Eskişehir İl Sağlık Müdürü tarafından sunum yapıldı. Konuşmaların ardından Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Ford Otosan Fabrika Müdürü Namık Kemal Keskin'e plaket takdim etti. Hibe edilen 16+1 özel donanımlı engelli aracının anahtarını Vali Aksoy'un İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Bildirici'ye teslim etmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.

"Bugüne kadar 31 bin 341 engelli hasta taşındı"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici yaptığı açılış konuşmasında, cihaz ve yatağa bağımlı bireyler ile 80 yaş üstü vatandaşların sağlık kurumlarına erişimde yaşadığı zorlukları çözmek amacıyla önemli bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdiklerini ve bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bildirici, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nün öncülüğünde bu uygulamanın yaygınlaştırıldığını ifade etti. Ayrıca, Engelli Birimi'nin BEBKA Projesi çerçevesinde 2015 yılında kurulduğunu ve bugüne kadar 31 bin 341 engelli hastanın taşındığı bilgisini paylaştı. Doç. Dr. Bildirici, hibe edilen 16+1 özel donanımlı engelli aracının sadece engelli bireyler için değil, sağlık kurumlarına ulaşmakta güçlük çeken 80 yaş ve üzeri vatandaşlara da hizmet verecek şekilde kullanılacağını açıkladı.

"Engellilik demek, bir durumda gerçekten sağlık hizmetine gerçekten ihtiyaç duymak demek"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, "Geçen mecliste de konuşma yaptım, biz 2006'ya kadar bırakın engellilere hizmet vermeyi, normallere bile hizmet vermiyorduk ve engelliler bizim için kamu hizmeti çerçevesinde sadece tanımlanmış bir kurumdu. 2006'da çıkan 'Engelliler Kanunu'yla Aile Bakanlığı'nın kurulan 'Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nca yürütülen sistem konuldu ortaya. O sistemden sonra engelliler sosyal yardımların kapsamına alındı. Bizim hükümet olarak bakışımız, sadece belli aralık değil, bütünsel. Yani bu işin sosyal yardım, sağlık, huzurevi ve bakım ayakları var. Engellilik demek, bir durumda gerçekten sağlık hizmetine gerçekten ihtiyaç duymak demek" dedi.

"Sosyal devlet olma vasfının Eskişehir ilinde hayat bulduğunun güzel bir örneği"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ise, şunları söyledi:

"Anayasamızda ifade edilen, sosyal devlet olma vasfının Eskişehir ilinde hayat bulduğunun güzel bir örneğini bu projeyle göstermiş oluyoruz. Engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için onları evlerinden alarak, hastaneye ve farklı noktalara taşıma noktasında İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda 10 yıldır güzel bir hizmet ortaya konuyor. Bu hizmetlerimizi daha iyi bir noktaya taşıyacak Türkiye'nin ve Eskişehir'in önemli sanayi kuruluşlarından olan Ford Otosan, yapacağı bağışla buna ayrı bir katkı sunmuştur. Müdür bey ifade etti, sadece transfer yapmıyoruz. Sağlık Müdürlüğümüz, evde sağlık hizmeti de veriyor. Şu anda 44 bine yaklaşan bir evde sağlık hizmetini sunma çalışmaları il genelinde ihtiyaç duyulan her noktaya varılarak yapılıyor."

Törene Vali Hüseyin Aksoy'un yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Ford Otosan Fabrika Müdürü Namık Kemal Keskin ve diğer protokol mensupları ile sağlık görevlileri katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Tören, Son Dakika

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