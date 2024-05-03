Eskişehir'de Engelli Kızına Bakmak Zorunda Olan Baba İçin Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Eskişehir'de Engelli Kızına Bakmak Zorunda Olan Baba İçin Yardım Çağrısı

Eskişehir\'de Engelli Kızına Bakmak Zorunda Olan Baba İçin Yardım Çağrısı

Eskişehir'de 36 yıldır engelli kızına bakan 73 yaşındaki Nurettin Toprak'ın, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine verdiği röportajda talep ettiği engelli rampası için İçişleri Bakanlığı, Eskişehir Valiliği, Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Odunpazarı Belediyesi çalışma başlattı.

03.05.2024 09:53  Güncelleme: 09:57
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Eskişehir'de 36 yıldır engelli kızına bakan 73 yaşındaki Nurettin Toprak'ın, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine verdiği röportajda talep ettiği engelli rampası için İçişleri Bakanlığı, Eskişehir Valiliği, Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Odunpazarı Belediyesi çalışma başlattı.

Eskişehir'in Orhangazi Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Nurettin Toprak, 75 yaşındaki eşiyle birlikte, 36 yaşındaki yüzde 93 zihinsel engelli kızına adeta bir bebek gibi bakıyor. Hafta içi her gün kızını sırtına alarak oldukça dik merdivenlerden indiren baba, onu servise kadar taşıyor. Kızını çok seven Toprak, İhlas Haber Ajansı muhabirine verdiği röportajda evinin, önündeki yoldan yüksek olması nedeniyle yetkililere seslenmişti. Nurettin Toprak'ın seslenişi yanıtsız kalmadı. İçişleri Bakanlığı, Eskişehir Valiliği, Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Odunpazarı Belediyesi yetkilileri babayı arayarak talepleri doğrultusunda çalışma başlatacaklarını bildirdi. Baba Toprak, yetkililerden merdivenlere çözüm bulmasını talep etti. Bizzat İçişleri Bakanlığı müsteşarının 4 defa aradığı Toprak, sağduyudan dolayı oldukça memnun olduğunu belirtti. Toprak'ın, evinin önündeki beton kırılarak rampa çalışmaları başladı. Odunpazarı Belediyesi tarafından, rampa çalışmalarını başlatıldığını belirten Nurettin Toprak İHA muhabirine de seslerini duyurduğu için teşekkür etti.

"İçişleri Bakanlığından 3-4 kere müsteşar bizi aradı"

Yapılan röportaj sonrası gelişmeleri aktaran 73 yaşındaki Nurettin Toprak, "Allah, sizden razı olsun. Allah, devletimize zeval vermesin. Sizin sayenizde sesimiz duyuruldu. Burada olan tüm yetkili kişilere ben teşekkür ediyorum. İlk önce belediyeden geldiler, kontrol ettiler. Çocuğun durumuna baktılar. Baktılar ki ben 73 yaşındayım, hanım 75 yaşında hem kanser hem de her iki dizinde de platin var. Çocuk da yüzde 93 zihinsel engelli. Sonrasında Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nden Soner Bey geldi. Allah, ondan razı olsun. Sonra Eskişehir Valiliği'nden Deniz Hanım geldi, bize kömür de gönderdi. Sonra Ankara'dan İçişleri Bakanlığı'ndan 3-4 kere müsteşar bizi aradı. Birkaç gün önce de aradılar ve belediye yardım etti mi etmedi mi, biz bu işin takipçiyiz diye. Biz de dedik, 'Gelip başladılar, yapıyorlar.' Şu anda 1 metre betonu kırdılar. Bizim hayatımız zaten merdivenle geçiyor. Çocuğu çoğunlukla sırtımıza alıyoruz. Eğer bir raylı asansör yapsalar biz de rahat ederiz, çocuk da rahat eder" dedi.

"Sesimi duyurdunuz, Allah sizden razı olsun"

İhlas Haber Ajansı muhabirine de sesini duyurduğu için teşekkür eden baba Toprak şöyle devam etti;

"Sesimi duyurdunuz. Allah, sizden razı olsun. Odunpazarı Belediyesi, sağ olsunlar geldiler, kontrol ettiler. Pazartesi dediler biz başlayacağız. Demir merdiveni zaten iptal edecekler, betondan yapacaklar. Ondan sonra, bir arkadaş var sağ olsun, o da dedi, 'Biz asansör yapacağız bu engelli çocuk için.' Dedim, 'Kış günü için asansörü nasıl kullanacağız?' Sonra onlara söylenen talimatın öyle olduğunu söylediler. Biz büyüklerimizden rica ediyoruz. Kışın biz ne yapacağız? Büyüklerime de saygılarımı sunarım. Allah, razı olsun. Gerektiği gibi devlet bize el atıyor şu anda, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Sağ olsunlar." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Engelli Kızına Bakmak Zorunda Olan Baba İçin Yardım Çağrısı - Son Dakika

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