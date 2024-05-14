Eskişehir Sanayi Odası Gençlik İnovasyon Ödülleri Töreni Gerçekleştirildi

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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde tematik olarak hayata geçirilen Gençlik İnovasyon Ödülleri için tören gerçekleştirildi.

Eskişehir'de başta meslek liseleri olmak üzere tüm lise öğrencilerinde girişimcilikle ilgili farkındalık oluşturmak ve gençlerin inovatif düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen ödül töreninde finale kalan 11 öğrenci grubu, ESO'da stant açarak proje sunumlarını gerçekleştirdi. Yeni fikirlerin desteklenmesi hedefiyle hayata geçirilen Gençlik İnovasyon Ödülleri'nde jüri üyeleri tarafından değerlendirilen ve finale kalarak ödül almaya hak kazanan ilk 3 proje ve ESO Yönetim Kurulu Başkanlığı Özel Ödülü'nün sahipleri açıklandı.

"Geliştirmeye ve gelişmeye devam"

Töreninin açılışında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Kendinizle gurur duymalısınız gençler. Biz her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Ülkemizin gelişmesi, kalkınması için inovasyona ihtiyacımız var, sizin gibi gençlere ihtiyacımız var. Gençlik ve İnovasyon programına finale kalan tüm okullarımızı, öğretmenlerimizi ve projeleri geliştiren öğrencilerimizi kutluyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Durmak yok, geliştirmeye ve gelişmeye devam edin. İleride güzel işler başaracağınızdan hiç şüphem yok" dedi.

GİSAM uyku sırasında meydana gelen depremlerde bireyleri uyandıracak

Birincilik ödülü 'Nesnelerin İnterneti Tabanlı Depremde Hayat Kurtaran Yardımcı Mobil Uygulama (GİSAM)' projesi ile Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi. Proje, özellikle uyku sırasında meydana gelen depremlerde bireyleri uyandıracak fonksiyonlar içeriyor. Projede geliştirilen GİSAM Cihazı ve GİSAM Mobil uygulaması, Bluetooth üzerinden haberleşerek lamba yakma, doğalgazı kapatma ve bunun gibi işlevleri yerine getirebiliyor. GİSAM Mobil Uygulaması sayesinde sarsıntı anında uygulama üzerinden kayıt olurken, belirlenen telefon numaralarına konum bilgisi gönderilerek yardım çağrısında bulunuyor.

Artık trafikteki bisikletler de sinyal verecek

İkincilik ödülü 'Bisiklet Sürücüleri için Gidondan Kablosuz Kontrollü Sinyal Sistemi' projesi ile Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi. Projede bisiklet sürücülerinin özellikle dönüşlerde güvenliğini artırmak için geliştirilen kask ve sırt çantasının ön ve arka tarafında sinyal LED ışıkları bulunuyor. Bu LED ışıklarının kontrolü bisiklet gidonunun sağ ve sol tutma yerlerinde yer alan tuşlar aracılığıyla kablosuz haberleşme ile aktif hale geliyor. Böylece dönüş yapmak isteyen bisiklet sürücüsü nereye döneceğini önceden haber verebiliyor ve trafikteki diğer sürücüleri uyarıyor.

HEMOROJENİK sayesinde hemoroid hastalarının tedavisi desteklenecek

Üçüncülük ödülü ise, HEMOROJENİK projesi ile Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi. Proje ile özellikle hemoroid hastalarının tedavisini destekleyici bir uygulama üzerine çalışıldı. Hastaların rahatça oturabileceği, ergonomik oturma bölümü olan, suyun devir daim yapabildiği, ısı ayarlaması, açma ve kapama düğmesi olan, termostatlı araç ile asıl tedaviyi destekleyici bir banyo tasarımı geliştirildi.

PETEF ile Sıfır Atık ilkesi benimseniyor

ESO Yönetim Kurulu Başkanlığı Özel Ödülü ise PETEF projesi ile Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi. Projenin temel amacı, plastikten 3 boyutlu yazıcı malzemesi olan filament üretimini gerçekleştirmek. Bu proje, yeşil dönüşüm tematik alanında yapıldı. Sıfır Atık ilkesini benimseyen proje geri dönüşüme katkı sunarak yeni bir alan açıyor.

Törene ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu, Fatih Düş, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Meclis Başkan Yardımcısı Nilay Güneş Erdemir ve TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Yusuf Melih Turan ile çok sayıda sanayici ve lise öğrencileri katıldı. - ESKİŞEHİR