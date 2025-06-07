Eskişehir'de Gondol Seferlerine Yoğun İlgi - Son Dakika
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Eskişehir'de Gondol Seferlerine Yoğun İlgi

Eskişehir\'de Gondol Seferlerine Yoğun İlgi
07.06.2025 14:19
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Kurban Bayramı'nda Eskişehir'i ziyaret eden turistler, gondol seferlerine büyük ilgi gösterdi.

Kurban Bayramı tatilinde Eskişehir'e gelen bazı turistler gondol seferlerine yoğun ilgi gösterdi.

Bayram çerçevesinde uygulanan resmi tatil sürüyor. Tatilin 2'nci gününde bazı turistler Eskişehir'i ziyaret ederken, gondol seferlerinin yoğunlaştığı görüldü. Adalar Bulvarı'nda Porsuk Çayı'nın etkileyici manzarasının tadını çıkartan turistler, gondol yolculuklarını cep telefonu kameraları ile kayıt altına alarak ölümsüzleştirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Gondol Seferlerine Yoğun İlgi - Son Dakika

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