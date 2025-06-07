Kurban Bayramı tatilinde Eskişehir'e gelen bazı turistler gondol seferlerine yoğun ilgi gösterdi.
Bayram çerçevesinde uygulanan resmi tatil sürüyor. Tatilin 2'nci gününde bazı turistler Eskişehir'i ziyaret ederken, gondol seferlerinin yoğunlaştığı görüldü. Adalar Bulvarı'nda Porsuk Çayı'nın etkileyici manzarasının tadını çıkartan turistler, gondol yolculuklarını cep telefonu kameraları ile kayıt altına alarak ölümsüzleştirdi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Gondol Seferlerine Yoğun İlgi - Son Dakika
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