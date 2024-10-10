Eskişehir'de Gözaltı Dilemesi Krizi - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir'de Gözaltı Dilemesi Krizi

Polis, suçlu eşi O.Y.'yi gözaltına alırken, öfkeli kadın ortalığı karıştırdı ve tartıştı.

10.10.2024 22:35
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Eşi gözaltına altına kadın çılgına döndü

Polis ekiplerinin kelepçe taktığı şüphelinin eşi ortalığı karıştırdı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de çeşitli suçlar nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin öfkeli eşi polis ekiplerine zorluk çıkartırken, sinir hastası olduğunu iddia ederek önüne gelenle kavga etti.

Olay, saat 13.30 sularında Odunpazarı İlçesi Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakalama kararı bulunan O.Y. isimli şüpheli, bir işlem yaptırmak için Eskişehir İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne gitti. Sistemde O.Y. hakkında çeşitli suçlar nedeniyle yakalama kararı olduğunun görülmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerine zorluk çıkartan O.Y., kaçmaya çalışması üzerine kelepçelenerek araca götürüldü.

Eşinin kelepçelendiğini görünce ortalığı yıktı

Bu esnada O.Y'nin eşi de polis ekiplerine zorluk çıkarttı. Gözaltına alınan eşiyle aynı araca binmek istediğini söyleyen öfkeli kadın, hem müdürlük yetkililerine hem de polis ekiplerine sesini yükseltti. O.Y'nin araca bindirilmesinin ardından kadın, kırmızı reçetesi bulunduğunu belirterek önüne gelen herkesle tartışmaya başladı. Ameliyatlı ve sinir hastası olduğunu iddia eden kadın, tartıştığı birisine ise, "Ben sinir hastasıyım, tek tek yolarım seni. Alırım, parça pinçik ederim bak. Bunu yaparım" dedi.

Öfkeli kadının araca bindirilmesinin ardından O.Y., polis ekiplerince adliyeye götürüldü.

Kaynak: İHA

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