Eskişehir\'de güvenlik ve asayiş toplantısı Vali Yılmaz başkanlığında yapıldı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, İl Göç Müdürlüğü çalışmaları ile genel güvenlik ve asayişi ilgilendiren ana başlıklar etraflıca değerlendirildi. İlgili kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kent genelindeki emniyet ve huzur ortamının sürdürülmesine yönelik konular ele alındı. Program kapsamında ilgili kurum yöneticileri, kendi sorumluluk alanlarında yürütülen faaliyetler ile sahada alınan tedbirlere ilişkin sunum yaptı.