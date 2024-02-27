Eskişehir'de Hamsi ve Palamut Satışları Artıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Hamsi ve Palamut Satışları Artıyor

Eskişehir\'de Hamsi ve Palamut Satışları Artıyor

Eskişehir'de balık tezgahlarında özellikle hamsi ve palamut için yoğunluk yaşanırken, esnaf satışların her geçen gün arttığını belirtti. Soğuk havaların da etkisiyle bollaşan balıkları taze bir şekilde satın almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor. Hamsi ve palamutun kilogram fiyatı 150 lira olarak belirlenmiş ve balık almak isteyen vatandaşlar balığın faydalarını dile getirerek satışlardan memnun olduklarını ifade etti.

27.02.2024 09:55  Güncelleme: 09:57
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Eskişehir'de balık tezgahlarında özellikle hamsi ve palamut için yoğunluk yaşanırken, esnaf satışların her geçen gün artığını belirtti.

Odunpazarı ilçesinde yer alan balıkçılar satışlardan memnun. Soğuk havaların da etkisiyle bollaşan balıkları, taze bir şekilde satın almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor. Balıkçılara gelen vatandaşlar en çok hamsi ve palamuttu tercih ediyor. Hamsinin kilogram fiyatı ile palamuttun tanesi 150 liradan vatandaşlara satışa sunuluyor. Balık almak için vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü. Balık almak isteyen vatandaşlar, balık tüketiminin faydalı bir besin olduğunu dile getirdi. Satışlar hakkında konuşan esnaf, vatandaşların balığa ilgisinden memnun olduklarını dile getirerek, satışlardan memnun olduklarını söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Hamsi ve Palamut Satışları Artıyor - Son Dakika
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