Eskişehir'de Hava Sıcaklığı Yükseliyor

Yerel

Eskişehir'de havanın az bulutlu olması ve sıcaklığının 1 ila 3 derece yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah saatlerinde yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın ise batı ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 34 derece ile Sarıcakaya ve 33 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor. - ESKİŞEHİR