Eskişehir'de Hayır Çarşısı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de Hayır Çarşısı Düzenlendi

Eskişehir\'de Hayır Çarşısı Düzenlendi

TSKGV yararına yapılan hayır çarşısında, el emeği ürünler satışa sunuldu ve bağış toplandı.

16.05.2025 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve "Güçlü Savunma, Güçlü Gelecek" sloganıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yararına düzenlenen hayır çarşısı, Reşadiye Camii Avlusunda büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Eskişehir genelinde faaliyet gösteren halk eğitimi merkezleri, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü bünyesindeki usta öğreticiler ve hayat boyu öğrenme kursiyerlerinin yanı sıra her kademedeki okullardan öğretmen, öğrenci ve velilerin gönüllü katkılarıyla hazırlanan el emeği ürünler satışa sunuldu. İl Müftülüğü de etkinliğe destek verdi. Hayır çarşısından elde edilen tüm gelir, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlandı.

Bu anlamlı organizasyon, toplumda milli dayanışma duygusunu pekiştirmek ve savunma sanayisine katkı bilincini artırmak amacıyla düzenlendi. Etkinlik boyunca TSKGV tarafından kurulan tanıtım ve satış standında, vakıf temsilcileri kamuoyuna yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu.

Etkinliğe; Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve Garnizon Komutanı Org. İsmail Güneykaya, Muh.Hv.Kuv.K.Yrd. ve BHHM'leri K. Hv.Korg. İsmail Üner; Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve Garnizon Komutanı Org. İsmail Güneykaya, Vali Yardımcısı Yakup Güney, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, TSKGV Genel Müdürü Bilal Topçu, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, TSKGV Genel Müdür Yardımcısı Erhan Sipahioğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Valiliği, Yerel Haberler, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Hayır Çarşısı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Market ve yemek siparişlerinde yeni dönem başladı Market ve yemek siparişlerinde yeni dönem başladı
Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig’e çıkmanın 2 maç uzağında Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın 2 maç uzağında
Netanyahu Trump’a karşı harekete geçiyor Özel ekip için hazırlıklara başladı Netanyahu Trump'a karşı harekete geçiyor! Özel ekip için hazırlıklara başladı
Olaylı maçta yok yok La Liga’da şampiyon Barcelona Olaylı maçta yok yok! La Liga'da şampiyon Barcelona
Bursa’da alacak verecek kavgası kanlı bitti 2 kişi yaralandı Bursa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 2 kişi yaralandı
Ankara’da Sakarya Meydan Muharebesi’nden kalma el bombası bulundu Ankara'da Sakarya Meydan Muharebesi'nden kalma el bombası bulundu
AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, hastaneye yatırıldı AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, hastaneye yatırıldı
Adalet Bakanlığı’nda yeni dönem Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem
İsrail, Trump’ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü İsrail, Trump'ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
Trump: Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada Lise kısalabilir Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir

19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
17:25
Tiran’da dikkat çeken anlar Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
16:32
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
08:54
Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından Sezen Aksu’dan dikkat çeken hareket
Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından Sezen Aksu'dan dikkat çeken hareket
08:51
Türk turistlere vize zammı Fiyatlar katlandı
Türk turistlere vize zammı! Fiyatlar katlandı
08:48
Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı
Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı
08:44
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık
08:42
DEM’li Tuncer Bakırhan’a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı
DEM'li Tuncer Bakırhan'a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı?
08:29
İş insanı Kemal Şahin’in tutuklandığı ortaya çıktı Herkesten saklamış
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
08:26
Ebru Yaşar’dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
Ebru Yaşar'dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
08:19
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 21:01:40. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Hayır Çarşısı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.