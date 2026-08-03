Eskişehir\'de Iguana ile Yürüyüş Şaşırttı

Eskişehir'de yaşayan Yasin Yılmaz, evcil iguanasıyla kent merkezinde yürüyüşe çıktı. Arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kendisini çektirerek bu anları kayda alan Yılmaz, yaşadıklarını anlattı.

Yılmaz, evcil iguanasını kucağında ve omzunda taşıyarak şehir merkezinde yürüdü. İguanayı gören vatandaşlar şaşırmalarını gizleyemezken, özellikle çocuklar hayvanın yanına gelerek yakından inceleme fırsatı buldu.

Son derece uysal olan iguanasını çocuklara sevdiren Yılmaz, yürüyüş sırasında yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çocukların iguanaya gösterdiği ilgi ve yaşadığı heyecan görüntülere yansıdı.

Yılmaz, yürüyüş sırasında yaşadıklarını ve vatandaşlardan gelen tepkileri anlattı.