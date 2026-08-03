Eskişehir'de Iguana ile Yürüyüş Şaşırttı - Son Dakika
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Eskişehir'de Iguana ile Yürüyüş Şaşırttı

Eskişehir\'de Iguana ile Yürüyüş Şaşırttı
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Yasin Yılmaz, evcil iguanasıyla yürüyüş yaparak vatandaşların ilgisini çekti, çocuklar heyecanlandı.

Eskişehir'de yaşayan Yasin Yılmaz, evcil iguanasıyla kent merkezinde yürüyüşe çıktı. Arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kendisini çektirerek bu anları kayda alan Yılmaz, yaşadıklarını anlattı.

Yılmaz, evcil iguanasını kucağında ve omzunda taşıyarak şehir merkezinde yürüdü. İguanayı gören vatandaşlar şaşırmalarını gizleyemezken, özellikle çocuklar hayvanın yanına gelerek yakından inceleme fırsatı buldu.

Son derece uysal olan iguanasını çocuklara sevdiren Yılmaz, yürüyüş sırasında yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çocukların iguanaya gösterdiği ilgi ve yaşadığı heyecan görüntülere yansıdı.

Yılmaz, yürüyüş sırasında yaşadıklarını ve vatandaşlardan gelen tepkileri anlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Iguana ile Yürüyüş Şaşırttı - Son Dakika

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