Eskişehir'de İklim Değişikliğiyle Mücadele Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de İklim Değişikliğiyle Mücadele Projesi Başlatıldı

Eskişehir\'de İklim Değişikliğiyle Mücadele Projesi Başlatıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve TEMA Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen 'Güçlü Eskişehir Projesi', iklim değişikliğine karşı uyum kapasitesini artırmayı hedefliyor. Proje, yerel yönetimlerin iklim politikalarını güçlendirecek ve toplumun aktif katılımını sağlayacak.

20.02.2025 18:10  Güncelleme: 18:14
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve TEMA Vakfı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen " Türkiye'de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi İçin Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, "İklim Değişikliğine Karşı Güçlü Eskişehir Projesi" hayata geçiyor.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve UNDP tarafından yürütülen Sivil Katılım Projesi kapsamında sağlanan hibeyle desteklenen proje, doğa temelli çözümler ve iklim risk haritaları geliştirerek Eskişehir'in iklim değişikliğine karşı uyum kapasitesini artırmayı amaçlıyor. 12 ay sürecek proje, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İnci Şentuna, TEMA Vakfı Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Eylem Tuncaelli, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu, belediye bürokratları, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım toplantısında kamuoyuna duyuruldu. Proje ile Eskişehir'in iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı daha dirençli hale gelmesi hedefleniyor.

Yerel yönetimler ve STK'larla daha dirençli bir kent hedefleniyor

Toplumda iklim farkındalığını artırmayı hedefleyen proje kapsamında, iklim değişikliğine bağlı afetlerin risk haritaları oluşturulacak ve bu haritalar dijital platformlarda paylaşılacak. Yerel yönetimlere yönelik iklim değişikliği uyum ve azaltım stratejileri geliştirilecek; bu stratejiler karar vericilere rehberlik edecek belgelerle desteklenecek. Halkın iklim değişikliği konusunda bilgi alabileceği ve çeşitli etkinliklere katılabileceği bir İklim Eylem Merkezi kurulacak. Ayrıca konuya yönelik anketler yapılacak ve yerel sivil toplum kuruluşları (STK), mahalle meclisleri ve kent konseyleriyle toplantılar gerçekleştirilecek. Yerel yönetim ve STK çalışanlarına yönelik Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri kullanımıyla ilgili teknik eğitimler verilecek.

"İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dirençli bir örnek kent: Eskişehir"

Eskişehir'i iklim değişikliğiyle mücadelede örnek bir kent haline getirmeyi amaçlayan proje, aynı zamanda STK'lar ve kamu kuruluşları arasındaki diyalog ve iş birliğini güçlendirmeyi; Türkiye'de gönüllülük kültürüne ilişkin yasal çerçeveyi yerel ve ulusal düzeyde desteklemeyi hedefliyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İnci Şentuna, toplantıda yaptığı konuşmada, projenin Eskişehir için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek yerel yönetimlerin iklim politikalarının güçlendirilmesindeki kritik rolüne dikkat çekti. Şentuna, "Yerel yönetimlerin iklim politikalarındaki rolü çok önemli. 12 ay sürecek projeyle Eskişehir'i iklim değişikliğiyle mücadelede örnek bir kent haline getirmeyi hedefliyoruz. Ancak, iklim değişikliğinin oluşturduğu sorunlara karşı topyekün mücadele etmek gerekiyor. Toplumun bu mücadelede yer alması için de bu başlangıç, yeni ufuklar açacak. Eskişehir'in farkındalık konusunda özel bir şehir olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu proje ile yine fark ortaya koyacağız. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

"İklim değişikliğiyle mücadelede toplumun aktif katılımı şart"

TEMA Vakfı Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Eylem Tuncaelli ise proje kapsamında, toplumun tüm kesimlerinin iklim değişikliğiyle mücadeleye aktif katılımını sağlayarak bu alandaki iş birliğini teşvik edeceklerini belirtti. Tuncaelli, "İklim değişikliğiyle mücadele artık yalnızca hükümetlerin veya bilim insanlarının meselesi değil. Toplumun her kesiminin bu sürece dahil olması gerekiyor. Halkın karar alma mekanizmalarına etkin katılımı olmadan, çözüme etki edecek bir dönüşüm sağlamak mümkün değil. Bu projeyle Eskişehir'de yaşayan herkesin iklim değişikliğiyle mücadelede küçük ya da büyük bir katkı sağlayabileceğine inanıyoruz. Unutmamalıyız ki küçük değişimler, büyük dönüşümlerin başlangıcıdır" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de İklim Değişikliğiyle Mücadele Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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