Kentsel dönüşüm yapılan binada göçük: Enkaz altında kalan 2 işçi yaralı kurtarıldı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, kentsel dönüşüm yapılan bir binada yaşanan kısmı göçükte enkaz altıda kalan 2 işçi yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
İstiklal mahallesi Porsuk bulvarı Adalar mevkiinde kentsel dönüşüp çalışmaları sırasında bir binada kısmı göçük meydana geldi. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık ve kurtarma ekibi ile polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrası enkaz altıda kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırıldı
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Kentsel Dönüşümde Göçük: 2 İşçi Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?