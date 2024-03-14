Eskişehir\'de Konut Satışları Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2024 Şubat ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2024 Şubat ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 oranında arttı. TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2024 Şubat ayında, 2023 Şubat ayına göre yüzde 1,3 oranında artarak bin 303 adet oldu. Eskişehir'de konut satışlarında 2024 Şubat ayında konutların 356 adedi ilk defa, 947 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Eskişehir'de satışı yapılan bin 303 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,4 oranında azalarak 188 adet, diğer satışlar ise yüzde 35,5 oranında artarak bin 115 adet olarak gerçekleşti. Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 188 konutun 53 adedi ilk satış, 135 adedi ise ikinci el satış oldu. Türkiye genelinde konut satışları 2024 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902 oldu. - ESKİŞEHİR