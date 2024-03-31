Eskişehir'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanan vatandaşlar sandıkların kapanmasının ardından Espark AVM'de yoğunluk oluşturdu.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde sabah saat 08.00'da başlayan oy verme süreci saat 17.00'da sona erdi. Türkiye'deki il ve ilçelerdeki yerel yöneticileri belirleyecek olan sandıklardaki sayım işlemi devam ederken, oy kullanan vatandaşlar seçim sonrasında Espark AVM'ye akın etti. Hafta sonunu da fırsat bilerek ailesiyle birlikte dışarıya çıkan Eskişehirliler Espark AVM'de zaman geçirirken, hem alışveriş merkezlerinde hem de restoranlarda yoğunluk oluştuğu görüldü. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullananlar Espark AVM'ye akın etti - Son Dakika
Sanayiciler, su tüketiminin azaltılması ve atık su geri kazanımı konularında çalışmalarını hızlandırıyor. Su kaynaklarının azalmasıyla Türkiye su stresi yaşayan ülkeler arasına girdi. Sanayideki toplam su tüketiminin yüzde 11'i oluşturuyor. Özellikle tekstil sektörü, suyu daha az tüketmeyi sağlayan makine yatırımlarını artırıyor. Tarımda ise modern ve sürdürülebilir sulama sistemlerinin kullanımı önem kazanıyor.
Senegal, şubattan bu yana uğraştığı siyasi krizleri nihayete erdirerek 24 Mart'ta 5'inci cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi ve Nohut Üretimini Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında, Bilecik'te nohut tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi. Vali Şefik Aygöl'ün katkılarıyla yürütülen projede, Bozüyük ve Söğüt ilçelerindeki 200 çiftçiye toplamda 48 ton 'Azkan' cinsi nohut tohumu dağıtıldı. Törene çiftçilerin yanı sıra yerel yöneticiler, parti temsilcileri ve köy muhtarları da katıldı.
İdlib ilindeki yerel sivil toplum kuruluşları, Down sendromlu çocuklara psikolojik destek sunarak, konuşma terapisi ve yaşam becerileri öğreterek topluma kazandırmaya çalışıyor. Beyaz Kalpler adlı merkezde çalışmalar yürütülerek, Down sendromlu çocukların sosyalleşmeleri ve hayatlarını sürdürebilmeleri için destek sağlanıyor. Ancak merkezin fizyoterapi cihazlarına ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.
Depremin vurduğu Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 108 araç kapasiteli Minibüs Garajı'nın açılışı gerçekleştirildi. Garajda şehir içi minibüs yazıhaneleri bulunacak ve şehir içi trafik akışına önemli ölçüde katkı sağlanacak.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Toroslar Spor Kompleksi ve Sosyal Tesisleri Temel Atma’ ile ‘Tarımsal Destek Töreni’ne katıldı. Seçer, "Biz sosyal belediyecilik anlayışını tarihe yazdık. Hem de Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin damgasıyla yazdık ve bunu devam ettireceğiz" dedi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Adnan Menderes Bulvarı'nda yapacakları yenileme çalışmaları hakkında esnafa bilgi verdi. Bulvarın ve çevresinin üstyapısı, kaldırımları, aydınlatma ve peyzaj çalışmaları yapılacak.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'nın yerel arama kurtarma derneği MAKSAT'ın yaş gününde kentsel dönüşüm konusunda ilçe belediyelerine tam yetki verilmesi gerektiğini belirtti.
Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı belli oldu. Zühtü Arslan'ın 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan'da dolması nedeniyle bugün yapılan seçimde AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu.
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Mart Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında yapıldı.
31 Mart Yerel Seçimleri'ne 10 gün kala vatandaşlar, yönetime gelecek adaylardan beklentilerini dile getirdi. Emekli İhsan Kocadağ, göreve geleceklerden beklentisini 'Bizim tek isteğimiz; kimsenin rızkını yemesin. Adaletli şekilde bizim vergilerimizle elde edilen gelirleri bizim hizmetimize harcasın.' şeklinde ifade etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Fikir Sizden, Destek Bizden' projesi kapsamında tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetinde bulunan kooperatiflere yüzde 75 hibe desteği verilecek. Geçen yıl desteklenen 7 kooperatif, destek sonrası sebze, meyve ve bal üretimine başladı. Başvurular ise Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından alınmaya başlandı.
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