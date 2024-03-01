Eskişehir'de Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Eskişehir\'de Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Eskişehir'de bir kedi, ağaçta mahsur kaldıktan sonra vatandaşların çabasıyla kurtarılamayınca itfaiye ekipleri devreye girdi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla kediyi aşağıya indirerek geri doğaya saldı.

01.03.2024 11:24
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Eskişehir'de ağaçta mahsur kalan kedi vatandaşın çabasıyla yere indirilemeyince itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak geri doğaya salındı.

Dün akşam saatlerinde İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde bir kedi tırmandığı ağaçta mahsur kaldı. Kedinin kendi çabalarıyla aşağıya inememesi üzerine vatandaşlar seferber oldu. Tüm uğraşlara rağmen kedi bulunduğu yerden indirilemeyince ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri duruma müdahale etti. Ekipler, merdivenli araç yardımıyla kediyi aşağıya indirerek geri doğaya saldı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından anbean takip edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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