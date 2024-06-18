Eskişehir'de Merhum Bekir Şahin Tütüncü için Resmi Cenaze Töreni Düzenlendi

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Eskişehir'de 2013 ila 2020 yılları arasında Vali Yardımcısı olarak görev yapmış olan merhum Bekir Şahin Tütüncü için resmi cenaze töreni düzenlendi.

Eskişehir Valiliği'nde görev yapmış Emekli Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, 13 Haziran 2024 tarihinde vefat etti. Merhum Tütüncü için bugün saat 11.00'de Valilik Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılım sağlayan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Bekir Şahin Tütüncü'nün eşi Hikmet Tütüncü ile yakınlarına baş sağlığı diledi. Vali Aksoy, baş sağlığı dilemesinin ardından merhumun tabutuna karanfil bıraktı. Sonrasında merhum için saygı duruşu yapılırken, Müftü Yardımcısı İsrafil İğdi tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Merhumun özgeçmişi de okunduktan cenaze, ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazı için Isparta Pazar Camii'ne götürüldü. Bekir Şahin Tütüncü'nün cenazesi, cenaze namazının ardından Atabey/Altunba Mezarlığı'na defnedilecek. - ESKİŞEHİR