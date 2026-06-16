Eskişehir\'de öğretmen vefatı: Acı kayıp

Eskişehir Şehit Yusuf Tuna Güzey İlkokulu öğretmeni Bülent Şener, vefat etti.

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan Şehit Yusuf Tuna Güzey İlkokulu'ndan üzücü bir haber geldi. Okulda görev yapan öğretmen Bülent Şener, vefat etti. Şener'in vefatı okulu ve sevenleri arasında büyük üzüntüye sebep oldu. Cenazenin bugün öğle namazına müteakip Seyitgazi ilçesine bağlı Kesenler Mahallesi'ne defnedileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR