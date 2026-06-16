Eskişehir'de öğretmen vefatı: Acı kayıp - Son Dakika
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Eskişehir'de öğretmen vefatı: Acı kayıp

Eskişehir\'de öğretmen vefatı: Acı kayıp
16.06.2026 10:45
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Eskişehir Odunpazarı ilçesindeki Şehit Yusuf Tuna Güzey İlkokulu öğretmeni Bülent Şener hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan ölümün ardından Şener'in cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Seyitgazi ilçesi Kesenler Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Eskişehir Şehit Yusuf Tuna Güzey İlkokulu öğretmeni Bülent Şener, vefat etti.

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan Şehit Yusuf Tuna Güzey İlkokulu'ndan üzücü bir haber geldi. Okulda görev yapan öğretmen Bülent Şener, vefat etti. Şener'in vefatı okulu ve sevenleri arasında büyük üzüntüye sebep oldu. Cenazenin bugün öğle namazına müteakip Seyitgazi ilçesine bağlı Kesenler Mahallesi'ne defnedileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de öğretmen vefatı: Acı kayıp - Son Dakika

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