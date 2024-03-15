Eskişehir\'de Ramazan Ayı\'nda Semt Pazarlarında Yoğunluk

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Eskişehir'de Ramazan Ayı'nın gelmesiyle birlikte iftar ve sahur alışverişine çıkan vatandaşlar semt pazarlarında yoğunluk oluştururken, işlerin artması esnafın da yüzünü güldürdü.

Ramazan Ayı hem sofralar hem de esnaf için bereketiyle geldi. İftar ve sahur sofraları için alışverişe çıkan vatandaşlar semt pazarlarındaki esnafın işlerini arttırdı. Meyve, sebze ve diğer ihtiyaçları için pazarlara giden vatandaşların oluşturduğu yoğunluk gözlere çarparken, tezgahların önünde oluşan kalabalık esnafın da yüzünü güldürdü. Esnaf, 9 Nisan'a kadar devam edecek olan Ramazan Ayı içerisinde işlerin daha da yoğunlaşmasını bekliyor. - ESKİŞEHİR