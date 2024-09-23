Eskişehir'de Sağanak Yağış Bekleniyor

Yerel

Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölgede yerel sağanak yağışların etkili olması ve hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmaması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Bursa ve Bilecik illeri geneli, Eskişehir'in kuzeybatı kesimleri ile Kütahya ili Domaniç çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinde kısa süreli kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 26 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor. - ESKİŞEHİR