Eskişehir\'de Şehitler ve Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi

Eskişehir'de Kardeşlik Platformu öncülüğünde Pençe Kilit Harekatında şehit olan askerler ve Gazze için yürüyüş düzenlendi.

Saat 13.45'te Çarşı Camii'nde yürüyüşe başlayan vatandaşlar, Hamamyolu Caddesi'nden geçerek Alaattin Camii'ne kadar yürüyerek, sonra basın açıklaması yaptı. Yürüyüş esnasında "Şehitler ölmez vatan bölünmez, katil PKK, kahrolsun İsrail ve Amerika" sloganları atıldı. Vatandaşlar bayrakların yanı sıra Türkçe ve İngilizce pankartlar açtı. Filistin'deki çocuk katliamlarının durdurulması konusunda çağrı yapan grup, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Yaralı olan askerler ve Gazze için de dualar edildi.

Basın açıklaması yapan Kardeşlik Platformu Başkanı Mehmet Şirin Aslan şöyle konuştu:

"Basın açıklamamızın başında Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralı askerlerimize şifalar temenni ediyoruz. Buradan terörü bir kere daha lanetliyoruz. Memleketimize kasteden emperyalistlerin maşası olan hainler kirli emellerine asla ulaşamayacaklar. Teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için bir tehdit olduğunu bir kere daha haykırıyoruz. Teröre, emperyalizme ve Gazze'deki işgale karşı tek ses olmak için bugün buradayız. Son bilgilere göre, Filistin'de 10 binden fazla çocuk, 7 binden fazla kadın olmak üzere toplamda 23 bini aşkın insan hayatını kaybetti. 60 binden fazla kişi yararlanırken, 8 bin kişi ise kayıp. İşgalci İsrail'in saldırıları sebebiyle ayrıca 69 bini tamamen yıkılmış olmak üzere 359 bin ev zarar gördü. 2 milyon sivil ise zorla göç ettirildi. Mesleklerini icra eden, yaşanan soykırımı haberleri ile dünyaya anlatan 112 gazeteci de Siyonist işgalcilerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti. İsrail yoğun bir şekilde hastaneleri, ambulansları ve sağlık çalışanlarını da hedef alıyor. Bugüne kadar 150'ye yakın sağlık merkezi ve hastanenin yanı sıra yaralıları taşıyan yüzden fazla ambulans işgalcilerin saldırısına uğradı. Bugüne kadar çok sayıda yaralı ve hasta sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tedavi göremedi ve hayatını kaybetti. Şu anda Gazze'de 50 bin hamile kadın bulunuyor. Eğer gerekli adımlar atılmazsa 50 bin kadın elektrik ve medikal hizmetler olmadan doğum yapmak zorunda kalabilir. Hastanelerin bombalanması, yemek ve su ulaşımının engellenmesi ciddi bir tehlike arz ediyor. Bölgedeki birçok hamile kadın anestezi yapılmadan sezaryen ameliyat olmak zorunda kalıyor. Ayrıca bugüne kadar düşük sebebiyle çok sayıda bebek daha dünyaya gözlerini açmadan anne karnında hayatlarını kaybetti. Vicdan sahibi tüm insanlara sesleniyoruz. Dünyanın gözleri önüne gerçekleşen bu soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düşüyor. Herkes yaşanan bu büyük soykırıma karşı harekete geçmeli. Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve devletler işgalci İsrail'in ürünlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımları acil bir şekilde atmalı. Bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır. Filistin'de on yıllardır gereken yaptırımlar derhal uygulanmalıdır." - ESKİŞEHİR