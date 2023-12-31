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Eskişehir'de Sıcaklık Düşünce Helva Satışları Arttı - Son Dakika
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Eskişehir'de Sıcaklık Düşünce Helva Satışları Arttı

Eskişehir'de sıcaklık derecesinin düştüğü bugünlerde helva satışlarında artış olduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde etkili olan soğuk havaya rağmen helvacı önündeki uzun kuyruktan memnuniyetini dile getiren esnaf, met helvası başta olmak üzere sade, cevizli ve kakaolu helvaya yönelik tüketimin de çok olduğunu dile getirdi. Soğuk havada tüketilen helvanın insan sağlığına da birçok faydasının olduğu dile getirilirken, müşterilerin de yoğun ilgisini çekiyor.

Eskişehir\'de Sıcaklık Düşünce Helva Satışları Arttı
31.12.2023 - 11:50,
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Eskişehir'de sıcaklık derecesinin düştüğü bugünlerde helva satışlarında artış olduğu öğrenildi.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'nde bulunan bir helvacı önünde oluşan kuyruk dikkat çekti. Sabah saatlerinde etkili olan soğuk havaya rağmen helvacı önündeki uzun kuyruktan memnuniyetini dile getiren esnaf, met helvası başta olmak üzere sade, cevizli ve kakaolu helvaya yönelik tüketimin de çok olduğunu dile getirdi. Lezzetiyle dilden düşmeyen helva, aynı zamanda iyi bir besin kaynağı olarak biliniyor. Soğuk havada tüketilen helvanın insan sağlığına da birçok faydasının olduğu dile getirilirken, müşterilerin de yoğun ilgisini çekiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Sıcaklık Düşünce Helva Satışları Arttı - Son Dakika
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