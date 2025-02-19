Eskişehir'de Sokak Köpeği Sorunu İçin Topyekün Mücadele Çağrısı

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(ESKİŞEHİR) Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdinç Yuva, başı boş sokak köpeği sorununun tüm Türkiye'de uygulanacak topyekun bir mücadele ile çözülebileceğini söyledi.

İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı 17 Şubat'ta Eskişehir Valiliği'nde gerçekleşti. Belediye başkanları ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıya Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlık etti. Yapılan toplantının çok kıymetli olduğunu ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığını söyleyen Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdinç Yuva, topyekün mücadelenin önemini vurguladı.

"Aynı anda birkaç argüman devreye alınmalı"

"Sokak hayvanlarıyla ilgili mücadele konusu sadece bir iki argümanı devreye alarak çözebileceğiniz bir konu değil" diyen Yuva, "Tüm Türkiye'de sokak hayvanlarıyla alakalı biz Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak 10'a yakın çözüm sunduk. Yani siz sadece belli konuları devreye aldığınızda biz sokak hayvanları sorununu gerçek manada çözmemiz biraz zor. Aynı anda en az üç, dört, beş argümanı devreye almamız gerekiyor" diye konuştu.

"Sadece bir ilin yapması çözüm değil"

Yuva şu ifadeleri kullandı:

"Üreme hızıyla kısırlaştırma oranımızın bir paralelliği var. Burada üreyen bir kedi, köpek varlığımız var. Buna karşılık da biz kısırlaştırma oranımızı üreme sayısının üstünde yapmamız gerekiyor. Operasyon sayımız üreme sayısının üstünde olursa biz şunu göreceğiz: Evet birkaç yıl sonra gerçekten bu popülasyon sayısının azaldığını göreceğiz. Sadece bir il mi? Hayır. Siz A ilinde yaparsınız, yanındaki B ili yapmaz. Yine argüman devre dışı kalır. Bu topyekün bir seferberlikle çözülür. Biz veteriner hekimleri birliği olarak bir ay önce topyekun seferberlik ilan ettik. ve bu konuda biz dertlenen veteriner hekimler olarak şunu söyledik: Sayın valim biz veteriner hekimler olarak gece gündüz belediyelere kurumlara gönüllü olarak destek vermeye hazırız. Bunu hep beraber yapmamız gerekiyor. Bu sadece bizimle olacak bir şey değil. Belediyelerin desteği gerekiyor, valiliğimin desteği gerekiyor, tarım il müdürlüğünün desteği gerekiyor."

"Veteriner hekimler gönüllü olarak çalışmaya hazır"

Veteriner hekimlerin kısırlaştırma operasyonlarında gönüllü olarak çalışmaya hazır olduğunu belirten Yuva, "Belediye bir kamu kuruluşu. Onların da bir bütçesi var. Belediyeler ona göre veteriner hekim alıyor. Bütçesinin üzerine çıkamıyor. Biz de diyoruz ki, biz hazırız gönüllü olarak. Biz kısırlaştırma operasyonu için hazırız. Yeter ki bize mekan hazırlayın. Biz veteriner hekimleri olarak nöbetleşe olarak çalışırız" dedi.