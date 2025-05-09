Eskişehir'de Suç Oranları Düşüyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Suç Oranları Düşüyor

Eskişehir\'de Suç Oranları Düşüyor

Vali Aksoy, kişilere karşı işlenen suçlarda %5.4 azalış yaşandığını açıkladı.

09.05.2025 13:09
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'Nisan Ayı Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda çeşitli konularla ilgili bilgi paylaşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta bir önceki yıla kıyasla yüzde 5.4'lük bir azalış gerçekleştiğini açıkladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 'Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Valiliğin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan toplantıda Vali Aksoy, nisan ayında Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonlar ve yapılan çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendirdi. İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, toplantı boyunca Vali Aksoy'a eşlik etti.

"Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 5.4'lük bir azalış gerçekleşmiştir"

Toplantıda konuşan Vali Aksoy, "Terör olaylarıyla başladığımızda nisan ayı içerisinde 56 olay, 32 gözaltı, 3 tutuklu ve 16 adli kontrol gerçekleştirilmiştir. Asayiş olaylarına baktığımızda, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta bir önceki yıla kıyasladığımızda yüzde 5.4'lük bir azalış gerçekleşmiştir. 2024 yılında 897 olan olay sayısı, 2025 yılında 848'e düşmüştür. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suça baktığımızda, bir önceki yılla kıyasladığımızda hemen hemen aynı. Sadece yüzde 0.03'lük bir artış söz konusu. Bir önceki yıl 297 olan olay sayımız, bu yıl 298'e çıkmıştır. Burada da özellikle dikkat edilmesi gereken, tartışılan noktalarda da güvenlik birimlerimiz büyük bir hassasiyetle çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle evden hırsızlık olaylarımızda bir artış söz konusudur. Bu da vatandaşlarımızın evden çıkarken kapılarını kilitlememesinden kaynaklı çok kolay bir şekilde hırsızların eve girmesine ortam oluşturmaktadır. Bu konuda vatandaşlarımızdan istirhamımız, evden çıktıktan sonra lütfen anahtarla kapılarımızı kilitleyelim. Bu bizler için oldukça önemli. Hırsızlık olaylarına müdahale etme ve bunlarda mesafe alma bakımından bizlere çok önemli katkı sağlayacaktır. Topluma karşı işlenen suçlara baktığımızda, bir önceki yıl toplam 247 olay meydana gelmiş. Bu yıl da 319 olay meydana gelmiştir. Yaklaşık yüzde 29'luk bir artış söz konusudur. Millete ve devlete karşı işlenen suçlara baktığımızda yüzde 11'lik bir azalış söz konusudur. Bir önceki yıl 27 olan olay sayısı 24'e düşmüştür. Takibi gereken suçlara baktığımızda yüzde 2.6'lık bir artış söz konusudur. Bir önceki yıl 960 olan olay sayısı 985'e çıkmıştır" dedi.

"2025 yılının nisan ayı içerisinde ölümlü kazamız olmamıştır"

Trafik kazalarının azaltılması amacıyla polis ve jandarma ekiplerinin yoğun bir gayret gösterdiğine dikkat çeken Vali Aksoy, "2025 yılının nisan ayı içerisinde ölümlü kazamız olmamıştır. Denetlenen araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 27 artmıştır. Yapılan işlem sayısı yüzde 2.1 artmıştır. Trafikten men edilen araç sayısı yüzde 58 artmıştır. Kaza sayımızda genel anlamda toplam yüzde 1.3 azalmıştır. Denetim yapılan ticari taksi sayısı yüzde 10 artmıştır. İşlem yapılan ticari taksi sayısı yüzde 37 artmıştır. Denetim yapılan okul servisleri sayısı da yüzde 24.4 artmıştır. İşlem yapılan okul servisi sayısı da yüzde 42.1 artmıştır. Okul servislerimizi önemsiyoruz. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde evden okula, okuldan eve gidip gelmesi konusunda büyük bir hassasiyetle bundan sonra da denetimlerimiz devam edecektir. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyoruz. Emniyet kemeri takmalarını özellikle istirham ediyoruz. Emniyet kemeri takılmadığı takdirde ölümlü ve ciddi yaralanmalı sonuçların ortaya çıkabileceğini birçok kazada görüyoruz. Bu bakımdan gerek ön koltuklarda, gerek arka koltuklarda, gerek otobüslerde mutlaka emniyet kemerini takmamızı uzmanlarımız bizlere tavsiye ediyor" şeklinde konuştu.

"Eskişehir spor'umuzu kutluyor, 3'üncü ligde kendilerine başarılar diliyorum"

112 Acil Çağrı Merkezi'nde İl Emniyet Müdürlüğü'ne 23 bin 920, İl Jandarma Komutanlığı'na bin 94 ihbar geldiğini ve toplamda 25 bin 14 çağrıya karşılık verildiğini belirten Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, toplantının sonunda Eskişehirspor'la ilgili konuştu. Vali Aksoy, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Saygıdeğer Eskişehirliler, Eskişehirspor 2024-2025 olduğu göstermiş olduğu üstün gayret ve mücadele neticesinde şampiyona olarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Eskişehirspor'umuzun bu anlamlı şampiyonluğu sadece bir spor başarısı değil, aynı zamanda şehrimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun da tezahürü olmuştur. Şampiyonluğa ulaşan takımımızı, teknik heyetimizi, futbolcularımızı, yöneticilerimizi ve her zaman takımımızı yalnız bırakmayan büyük Eskişehir taraftarını tebrik ediyor, bu tarihi başarının ilimiz sporuna ilham kaynağı olmasını diliyorum. Eskişehirspor'umuzu kutluyor, 3'üncü ligde kendilerine başarılar diliyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Suç Oranları Düşüyor - Son Dakika

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