Eskişehir'de Suda Boğulma Tatbikatı - Son Dakika
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Eskişehir'de Suda Boğulma Tatbikatı

Eskişehir\'de Suda Boğulma Tatbikatı

Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Eskişehir'de suda boğulma vakası tatbikatı yapıldı.

05.12.2024 15:57
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Eskişehir'de, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası çerçevesinde 'Suda boğulma vakası tatbikatı' düzenlendi. Vatandaşlar tatbikatı meraklı gözlerle izledi.

1-7 Aralık tarihleri arasında kutlanan Acil Sağlık Hizmetleri Haftası çerçevesinde Eskişehir'de tatbikat düzenlendi. Porsuk Çayı Köprübaşı mevkiinde yapılan suda boğulma vakası tatbikatında, bot ile sudan manken çıkartılarak tedavi altına alınması canlandırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin katıldığı tatbikat, gerçeğini aratmayan bir senaryoyla hayata geçirildi. Vatandaşlar, tatbikatı meraklı gözlerle takip etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Acil Durum, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Suda Boğulma Tatbikatı - Son Dakika

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