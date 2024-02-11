Eskişehir\'de Sürücülere Aralıksız Cezalar Yazılıyor

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Eskişehir'de bir sokakta araçlarını kaldırıma park eden sürücülere fahri trafik müfettişi tarafından 4 yıldır aralıksız ceza yazılırken vatandaşlar, "Elini vicdanına koysun yeter artık yeter. Fahri müfettiş her dakika ceza yazmak zorunda değil" diyerek duruma tepki gösterdi.

Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Tarlabaşı Sokak'ta aracını kaldırıma park eden sürücülere iddiaya göre 4 yıldır aralıksız para cezası kesiliyor. Sadece bahse konu yerde kesilen cezaların, aynı sokakta ikamet eden ve fahri trafik müfettişliği yapan bir kişi tarafından yazıldığından şüpheleniliyor. 4 yıldır neredeyse her gün farklı bir kişinin ceza yediği sokakta evi bulunan sürücüler, durumdan deyim yerindeyse illallah etti. Trafik cezası yemek istemeyen sürücüler, araçlarını evlerinden metrelerce öteye park ediyor. Hemen hemen her gün bir kişinin trafik cezası ödediği sokakta sürücüler, kimliği belirsiz müfettişe, "Elini vicdanına koysun yeter artık yeter" derken, bazı sürücüler ise kaldırama lastiği değse dahi yazılan cezalar için, "Arabayı cebime koyup da mı eve gidip yatacağım?" dedi.

"2023'ün ilk 5 ayında bana ceza geldi"

Geçtiğimiz yıl 5 ay boyunca ceza yiyen servis şoförü Oğuz Şen konu hakkında, "2023'ün ilk 5 ayında bana ceza geldi. Gerekçe hatalı park diyor. Uzun bir sokak orası herkes aynı hatalı park cezasından sıkıntılı. Yani neticede yani senin 3 kuruş kazanırken cebinden gidiyor. Öyle olunca da kaçıyorsun yani ben mesela mümkün olduğu kadar o sokağa mecbur kalmadıkça girmiyorum. Niye zaten kazanacağım 600 TL, asgari ücretten bir yevmiye ve onu da bin TL ceza yediğim zaman ben ertesi günün yevmiyesinden de gidiyor benden. Başka yere gidiyorum, uzak yere park ediyorum. Yazmasın, yani biz orada hani çok ofsayt bir şekilde bırakamıyoruz. Gece gelmişim ben arabayı cebime koyup da mı eve gidip yatacağım? Mutlaka bir uygun olan bir yere bir yere bırakıp istirahatime geçmek istiyorum "dedi.

"Bu konu kavgaya kadar gitti"

Sokak üzerinde evi bulunan ve mahallede esnaflık yapan Yenal Doğan, "Ben Tarlabaşı sokakta oturan bir esnafım aynı zamanda orada ikamet ediyorum. Park sıkıntısı çok olduğu için insanlar kısa dönemde parklar için kaldırımlara bir tekerini çıkarıyor. Aracını kısa dönemde koyuyor ama bu mahallede bir fahri müfettiş var vatandaşlara ceza yazdırıyor. İnsanlar da otopark olmadığı için mecburen araçları bir yere koymak zorunda. İnsanlar aracını nereye koyacak? Çünkü zamanında çarpık şehirleşme den dolayı evlerin altında garaj yok. En son bu konu kavgaya kadar gitti. Kaç kişi ceza yedi onun istatistiğini ben tutmadım ama şunu söyleyeyim, insanlar bu konuda çok sıkıntılı ve mustarip" dedi.

"Komşularımıza bile güvenemez hale geldik"

Kimliği belirsiz müfettişe "yeter" diyerek tepki gösteren Doğan, "Yani mahalle içinde kavga çıkacak. İnsanların canına tak etti" dedi. Doğan şöyle devam etti:

"Elini vicdanına koysun yeter artık yeter. Fahri müfettiş ise gerçek cezaları yazsın her dakika ceza yazmak zorunda değil. Yani fahri müfettişlik demek yani 'illa ceza yazacağım' demek değil, uyarabilir ikaz yazısı koyabilir. 'Bugün hatalı park ettiniz lütfen bir daha aynı şeyi yapmayın' yani illa ceza yazarak mı lazım, birbirimize kötü olarak mı gidecek bu durum? Yarın belki de ben o fahri müfettiş hastalanacak, sedyeyle ben çıkaracağım. Komşularımıza bile güvenemez hale geldik. Yani herkes birbirinden şüphelenir hale geldi. Kim fahri müfettiş kim kimin için çalışıyor, ne için çalışıyor bilemiyoruz ki yani bunaldık." - ESKİŞEHİR