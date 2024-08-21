Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 354 Bin 672'ye Ulaştı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 354 bin 672 'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Temmuz ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 2 bin 938 adet artarak, 354 bin 672 'e ulaştı.

Eskişehir'deki taşıtların 199 bin 200 adeti otomobil, 54 bin 69 adeti kamyonet, 53 bin 772'i motosiklet, 27 bin 991 adeti traktör, 11 bin 516 adeti kamyon, 4 bin 324 adeti minibüs, 2 bin 675 adeti otobüs, bin 125 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 30 milyon 261 bin 176'a ulaştı. - ESKİŞEHİR