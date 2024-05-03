Eskişehir\'deki Eti Şehit ve Göç Müzesi 9 yıl sonra hala açılmadı

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MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir'de TÜGVA'ya verilen Eti Şehit ve Göç Müzesi önünde açıklama yapan Memleket Sevdalıları Derneği Başkanı Güler Yılmaz, "Bu müze 9 yıl önce hayata geçirilseydi sadece Eskişehir değil, Türkiye için de önemli bir kültürel kazanım olacaktı" dedi.

Memleket Sevdalıları Derneği, Tarihi Odunpazarı Bölgesinde bulunan ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'ya kıraathane yapması için verilen Eti Şehir ve Göç Müzesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP Odunpazarı Meclis Üyesi Ali Haydar Çelik de destek verdi.

"TÜRKİYE'DEKİ İLK VE TEK GÖÇ TEMALI MÜZESİ OLARAK TASARLAMIŞTI"

Memleket Sevdalıları Derneği Başkanı Güler Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ETİ Göç Müzesi olarak tasarlanan bu bina, Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı'nın 'kalıcı eserler' projesi kapsamında planlanan ve halen Türk Dünyası Kültür Başkentinin web sitesinde "devam eden eserlerimiz" kısmında yer alan, arsası Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan ETİ A.Ş. sponsorluğunda Türkiye'deki ilk ve tek göç temalı müzesi olarak tasarlamıştır. Şimdi TÜGVA yetkilileri bu binayı Türk Dünyası Vakfı ile birlikte kıraathane ve göç müzesi olarak halka sunacaklarını belirtmektedirler.

"ESKİŞEHİR HALKI OLARAK BİLGİ VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Memleket Sevdalı Derneği olarak soruyoruz; Türk Dünyası Vakfı ile TÜGVA'nın ortak bir projesi olan kıraathane ve göç müzesi için ETİ yönetiminin onayı var mıdır? Yoksa ETİ A.Ş. sponsorluğunu feshetmiş midir? Kültür ve turizm şehri olan, her yıl birçok yerli ve yabancı turist ağırlayan, tarih boyunca Tatarlar, Kırım Türkleri, Çerkesler, Yörükler, Arnavutlar, Bulgar Türkleri, Yunan Türkleri ve Makedonya Türkleri, Müslüman Arnavutlar gibi birçok halkların göç ettiği Eskişehir'imiz tam 9 yıldır bu müzenin açılmasını bekliyor. 2015 yılında temeli atılan ETİ Şehir ve Göç Müzesi 9 yıldır neden hayata geçirilmedi? Bu süreç boyunca TÜGVA'nın projeye dahil olması mı beklenildi? Turistlerin en çok ziyaret ettiği Tarihi Odunpazarı bölgesinde yer alan bu müze 9 yıl önce hayata geçirilseydi sadece Eskişehir değil, Türkiye için de önemli bir kültürel kazanım olacaktı. Müze olarak planlanan ekipmanların yerinde durduğu söyleniyor. Bazı göçmen derneklerinin kültürel değerleri olan geleneksel el işlerinin, geleneksel oyma örneklerinin, tarım ve hayvancıkta kullanılan eşyaların nerede olduğu konusunda, Eskişehir halkı olarak bilgi verilmesini istiyoruz."