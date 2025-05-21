Eskişehir\'de Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Gerçekleşti

Türk Mufağı Haftası çerçevesinde, 'Eskişehir'in Yöresel Kahvaltılık Lezzetlerinin Tanıtımı' etkinliği Vali Hüseyin Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen Türk Mutfağı Haftası, 21-27 Mayıs 2025 tarihleri arasında ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' temasıyla kutlanıyor. Türk mutfağının yerel lezzetlerini tanıtmak, sürdürülebilirlik ve sağlıklı beslenme konularında farkındalık oluşturmak amacıyla Eskişehir Valiliği himayelerinde, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi (TÜDAM) iş birliğinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu çerçevede, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Turkuaz Restoran'da 'Eskişehir'in Yöresel Kahvaltılık Lezzetlerinin Tanıtımı' etkinliği yapıldı.

Etkinliğe katılım gösteren Vali Hseyin Aksoy, Türk mutfağının zenginliğine ve yerel lezzetlerin tanıtımının gastronomi turizmine katkısına dikkat çekerek, Eskişehir'in yöresel ürünlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması gerektiğini ifade etti.

Etkinliğe Vali Aksoy'un yanı sıra, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ile birlikte il protokolünde yer alan isimler katılım sağladı. - ESKİŞEHİR