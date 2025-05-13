Eskişehir\'de Üretici Marketler ile Yerel Üreticiler Destekleniyor

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, üretici marketlerde aracısız hizmet sunulduğunu belirterek, " Türkiye'nin dört bir yanından 30'dan fazla kooperatifi destekliyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile birlikte, Bağlar Üretici Marketi ve Çocuk Hakları Birimi'ni ziyaret etti. Başkan Ünlüce ve Milletvekili Çakırözer, markette satışı yapılan yerel ürünleri inceledi. Satışa sunulan ürünler hakkında görevli personelden ile görüşerek, özellikle geçtiğimiz günlerde satışa sunulan 5 litrelik Dorlion zeytinyağı satışı hakkında bilgi aldılar.

"Kendi markamız olan Dorlion zeytinyağına gösterilen ilgi mutluluk verici"

Başkan Ünlüce, üretici marketlerin yerel üreticiyi destekleyen kooperatif ile vatandaşlar arasında önemli bir köprü işlevi gördüğünü vurguladı. Ürün çeşitliliğinin artırılmasının ve yerel üreticilerin desteklenmesinin, hem ekonomik hem de sosyal faydalar sağladığını dile getiren Başkan Ünlüce, "Aramızda kalsın, aracısız lezzetler üretici marketlerimizde! Üretici marketlerimizde, Türkiye'nin dört bir yanından 30'dan fazla kooperatifi destekliyoruz. Marketlerimizde, vatandaşlarımızın kendi markamız olan Dorlion zeytinyağına gösterdiği ilgi de mutluluk verici" şeklinde konuştu.

Çocuk Hakları Birimi de ziyaret edildi

Ziyaretin 2'nci durağı ise Çocuk Hakları Birimi oldu. Burada çocuklarla sohbet eden Başkan Ünlüce ve Milletvekili Çakırözer, birimin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Çocukların yaşam hakları ve refahı konusunda yapılan çalışmaların önemine değinen Başkan Ünlüce, çocukların toplumun geleceği olduğunu belirterek, onların haklarının korunması ve iyileştirilmesi için her zaman daha fazla çaba sarf edeceklerini ifade etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Ünlüce ve Milletvekili Çakırözer, Eskişehir'in yerel üretim ve çocuk hakları konularında gösterdiği duyarlılıkla örnek olmaya devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR