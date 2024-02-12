Eskişehir\'de Yangın Sonucu Evini Kaybeden Engelli Baba Yardım Bekliyor

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Eskişehir'de evi yanan 3 çocuk babası engelli Cengiz Arda, onarımı tamamlayıp 3 aydır verdiği kira külfetinden kurtulmak için yardım bekliyor.

Büyükdere Mahallesi Kaplanlar Sokak üzerinde yaşayan Cengiz Arda'nın evinde, 3 ay önce mutfaktan çıkan ve henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Cengiz Arda'nın kızının ağır yaralandığı yangında, ev ise kullanılmaz hale geldi. Doğuştan bacağından engelli olan ve çalışamadığını belirten Cengiz Arda, ailesiyle birlikte Uluönder Mahallesinde aylık 7 bin 500 liraya kiralık ev tuttu. Arda, bir yandan ağır yaralanan kızının tedavisi için sürekli Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gidip gelirken, bir yandan da evinin tadilatı için çalmadık kapı bırakmadı. Evinin tadilatını 3 aydır yapamayan adam çaresiz kaldığını belirtti.

"Bir anda oldu ve bir anda yanmaya başladı"

Yangının nasıl çıktığını anlatan Cengiz Arda, "Bir anda ne olduğunu anlayamadık. Hepimiz ailecek komple evdeydik. Bir izdiham yaşadık. Yani üzüldük evimiz bu hale geldi. Çocuğum 3 aydan beri Şehir Hastanesi'nde yatmakta. En çok o hasar gördü. Hem mutfakta oturuyorduk. Bir anda puf sesini duyduk. O anda hanımı tutup ben dışarı çıkardım kapıya. Çocuklarımın ikisi içeride uyuyorlardı zaten. Bir oğlum aşağıdaydı, biz hemen doğalgaz hattından elektrik hattını kapattık, ama saniye sürmedi, evimin bu hale gelmesi. Bir anda oldu ve bir anda yanmaya başladı. Tabi içerideki çocuklarımı çıkartmak için 3-4 tane yangın tüpünü boşalttık ama söndüremedik kendimiz. Ufak oğlum, abisini çıkartabildi, ama kız kardeşini çıkartamadı. O da yanlış yere düştüğü için en çok hasar gören de o oldu. Yangının çıktığı yere mutfağa düştü. Eşimin aynı şekilde elleri yandı. Ufak oğlumun elleri yandı, kız kardeşiyle abisini çıkartasıya kadar. Şükür onlar iyileştiler, ama en çok da ağır hasar gören kızımız şu anda da hala da yüz kısmında ve el kısmında da hasarları var yani" dedi.

"Kendim mümkün değil yaptıramam"

Engeli olduğundan çalışmadığını belirten Cengiz Arda, evinin tadilatı için yardım beklediğini ifade etti. Oldukça kötü durumda olduğunu belirten Arda şöyle devam etti;

"Üç çocuk büyüttüm, kendim özürlüyüm. Kendim şu anda emekliyim, başka işte de çalışamıyorum zaten ayaklarımdan rahatsızım. 7 buçuk lira maaş alıyorum. Bu evi bir şans eseri babamın biraz imkan vermesi ve biraz borca girerek aldım. Yani gece gündüz çalışarak aldım bu evimi. İşte böyle olmasını istemezdik böyle bir başımıza olay geldi. Kaymakamlık ve valiliğe, AFAD'a başvurduk. Kaymakamlıktan bir tek 15 bin lira bir yardım gördük. Ben Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi'ne başvurdum. Ama 3 ay oldu. ne gelen var ne arayan var ne soran var. Kimse gelmiyorlar, aramıyorlar. Ben kiradan kurtulmak istiyorum. Ben hiç olmazsa evimde çocuklarımla gelip de şurada evimin oturulacak şekilde olmasını istiyorum. Yani ben illaki bana kompleden sıfır eşya alınsın, sıfır yapılsın istemiyorum. Elektrik tesisatı, doğalgaz tesisatı, bir boyası badanası olsa hiç olmazsa gelirim ufak tefek de kendim bir şeyler yapmaya çalışırım. Kendim özürlüyüm, 5 nüfusa bakıyorum. Bütçem yok, benim aldığım maaşım belli ortada." - ESKİŞEHİR