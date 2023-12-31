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Eskişehir'de Yılbaşı Kutlamaları Yoğunluk Oluşturdu - Son Dakika
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Eskişehir'de Yılbaşı Kutlamaları Yoğunluk Oluşturdu

Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan yılbaşı kutlamalarında vatandaşlar şehir merkezinde yoğunluk oluştururken, seyyar satıcılar ve müzisyenler gece geç saatlere kadar çalışacaklarını dile getirdi. Vatandaşlar eğlenirken, seyyar satıcılar ise ekmek teknelerinin başında durarak satış yapmaya devam etti. Soğuk havaya rağmen kestane, pilav, şapka, midye ile benzeri ürünler satan seyyar satıcılar ve müzisyenler, gece geç saatlere kadar çalışacaklarını söyledi.

Eskişehir\'de Yılbaşı Kutlamaları Yoğunluk Oluşturdu
31.12.2023 - 20:53,
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Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan yılbaşı kutlamalarında vatandaşlar şehir merkezinde yoğunluk oluştururken, seyyar satıcılar ve müzisyenler gece geç saatlere kadar çalışacaklarını dile getirdi.

Eskişehir'de yeni yıl kutlamaları başladı. Yeni yıla arkadaşları ve aileleriyle birlikte dışarıda girmek isteyen vatandaşlar, kent merkezinde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar eğlenirken, seyyar satıcılar ise ekmek teknelerinin başında durarak satış yapmaya devam etti. Soğuk havaya rağmen kestane, pilav, şapka, midye ile benzeri ürünler satan seyyar satıcılar ve müzisyenler, gece geç saatlere kadar çalışacaklarını söyledi.

"Yeni yıldan beklentim bir kamyon para"

Yılbaşı gecesi hediyelik eşya satarak evine ekmek götürmek için çalıştığını belirten Cengiz Atasayar, "Yılbaşında çalışıyorum ve millete de katkıda bulunuyorum. Satışlar fevkalade, dört dörtlük, çok güzel çok. Herkes eğlenirken ben işimin başında oluyorum. Yeni yıldan beklentim bir kamyon para. Ben o parayı buldum mu bir daha burada beni Türkiye arasa bulamaz" dedi.

"Soğukta biraz zor"

Soğuk havaya rağmen tezgahında pilav satan Kadriye Özdemir ise, "Yılbaşı akşamı sizlerle birlikte halka hizmet ediyorum. Soğukta biraz zor ama yine de kendi işimi yaptığım için, emeğimi harcadığım için güzel. Yılbaşı gecesi olduğu için arabamı güzelce süsledim. Hani göze hitap etsin biraz da böyle hani görsel olarak güzel dursun diye süsledim. Bugün bayağı bir yoğunluk var. Ben beşten beri buradayım da hala insanlar geliyor yoğunluk yani bayağı. Sokak ne zaman boşalırsa ben de evime o zaman gidiyorum. Ülkeme, vatanıma, milletime herkesin yeni yılını kutluyorum. Sağlıklı nice yıllar diliyorum herkese inşallah" dedi.

"İşimizin başındayız"

Yılbaşı kalabalığında kazanç elde etmek için kestane satışı yapan Cengiz Samurah, "Yılbaşında çalışmaya devam ediyorum. Biz işimizin başındayız. Yeni yıla ait güzel bir iş diliyoruz. Herkesin yeni yılını kutluyoruz. Kavgasız, sağlıklı, mutlu bir yıl geçmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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