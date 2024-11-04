5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, Eskişehir- Ankara karayolu Kartal Kavşağı altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 minibüs, 1 kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında Y.G. isimli 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza sonrasında Ankara istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi.
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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