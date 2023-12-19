ESKİŞEHİR\'deki İlkokulda Kedi Ders Dinliyor

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'deki bir ilkokulda yaşayan ve okul personeli tarafından beslenen 6 yaşındaki Çakıl isimli kedi, her gün öğrencilerle birlikte sınıflara giriyor ve ders dinliyor.

Eskişehir'de Cumhuriyet İlkokulunda barınan Çakıl isimli kedi, öğrencilerin ve velilerin ilgi odağı oluyor. Okul Müdürü Kenan Demirel'in önceki görev aldığı okullarda beslediği ve Cumhuriyet İlkokuluna gelirken kıyamayarak getirdiği Çakıl, hafta içlerinde ders saatlerinde öğrencilerle birlikte derslere giriyor. Öğrenciler arasında 'Okullu kedi' lakabıyla bilinen Çakıl'ın adına, Müdür Demirel'in yanı sıra öğrenciler ve öğretmenler şiir yazarken, sevimli kedi teneffüslerde onlarca öğrenci başına üşüşmesine rağmen hiç kimseye saldırmıyor. Öğrencileri ruhsal anlamda rahatlatan ve onlara hayvan sevgisini aşılayan 6 yaşındaki Çakıl, okul kurallarını da ihmal etmiyor.

"Okulun kurallarına uyan ve kesinlikle öğrencilere saldırma huyu olmayan bir kedi"

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Kenan Demirel, Çakıl'ın 6 yıldır kendisiyle birlikte okulları gezdiğini söyledi. Daha önceki görev yerinde de Çakıl'la beraber çalıştığını ifade eden Demirel, "Kendisini önceki görev yerimde okula ve öğrencilere alıştırdık. Gelirken kıyamadım, Çakıl bu okula benimle birlikte geldi. Tabii öncesinde insan tedirgin oluyor. Acaba nasıl karşılanır ya da öğrenciler ve öğretmenler ne tepki verirler diye düşünüyorsun. Ama geldiği günden itibaren Çakıl daha bir olgun davrandı. Çünkü artık önceki okulunda da çocuklara alışmıştı. Burada öğretmen arkadaşlar ve öğrenciler de ona gayet çabuk alıştılar. Hatta onu çok sevdiler ve bu dönemlerde fazla ilgiden Çakıl'ın keyfi kaçmıştı. İşin sonunda güzel bir ortam yakaladık. Soranlara karşı 'O okullu bir kedi' tabirini kullanıyorum. Yani okulun kurallarına uyan ve kesinlikle öğrencilere saldırma huyu olmayan bir kedi. Çakıl 6 yaşında ve bugüne kadar bir öğrenciye saldırma ya da tırmalama gibi durumları olmadı" dedi.

"Onu görünce ben de kedi beslemek istiyorum"

Çakıl hakkında düşüncelerini belirten 4'üncü sınıf öğrencisi Kübra Tübdek, "Çakıl çok tatlı, onu çok seviyorum. Çok sakin ve hiç saldırmıyor. Sınıfta hepimiz Çakıl'a ilgi gösteriyoruz. Annem ve ailem de Çakıl'ın bizimle birlikte derslere girmesini güzel karşılıyor. Çakıl'ı görünce ben de kedi beslemek istiyorum" şeklinde konuştu

"Çakıl hepimize kendisini sevdiriyor"

Okullu Kedi lakaplı Çakıl'ın kendileriyle birlikte derslere girdiğini dile getiren 4'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Ege Kılınç, "Çakıl hiç saldırmaz, çok sakin ve çok şirin. Herkes onu seviyor. Ama kendisi sürekli uyuyor. Bizimle birlikte derslere giriyor. Herkes onu yanına çağırıyor. Birlikte ders yapıyoruz. Çakıl hepimize kendisini sevdiriyor" ifadelerini kullandı.

"Bembeyaz pamuk gibi tüyleri, mavi boncuk gibi gözleri var"

4'üncü sınıf öğrencisi İlayda Tepekaya ise, Çakıl'ın asla aralarından ayrılmamasını istediğini ifade ederek şunları söyledi:

"Çakıl çok tatlı. Bembeyaz pamuk gibi tüyleri, mavi boncuk gibi gözleri var. Biz ders işlerken Çakıl sınıfımıza giriyor ve bizimle birlikte öğretmeni dinliyor. Herkes onu sevmek istiyor, pisi pisi diye yanlarına çağırıyorlar. Çakıl'la derse girdiğimiz ve o bu okulda olduğu için çok mutluyum. Umarım aramızdan ayrılmaz." - ESKİŞEHİR