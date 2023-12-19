 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ESKİŞEHİR'deki İlkokulda Kedi Ders Dinliyor - Son Dakika
Üye Girişi

ESKİŞEHİR'deki İlkokulda Kedi Ders Dinliyor

Eskişehir'deki bir ilkokulda yaşayan ve okul personeli tarafından beslenen 6 yaşındaki Çakıl isimli kedi, her gün öğrencilerle birlikte sınıflara giriyor ve ders dinliyor. Çakıl, öğrencilerin ve velilerin ilgi odağı oluyor ve onlara hayvan sevgisini aşılayarak ruhsal anlamda rahatlatıyor.

ESKİŞEHİR\'deki İlkokulda Kedi Ders Dinliyor
19.12.2023 - 11:16,  Güncelleme: 11:16
Abone Ol

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'deki bir ilkokulda yaşayan ve okul personeli tarafından beslenen 6 yaşındaki Çakıl isimli kedi, her gün öğrencilerle birlikte sınıflara giriyor ve ders dinliyor.

Eskişehir'de Cumhuriyet İlkokulunda barınan Çakıl isimli kedi, öğrencilerin ve velilerin ilgi odağı oluyor. Okul Müdürü Kenan Demirel'in önceki görev aldığı okullarda beslediği ve Cumhuriyet İlkokuluna gelirken kıyamayarak getirdiği Çakıl, hafta içlerinde ders saatlerinde öğrencilerle birlikte derslere giriyor. Öğrenciler arasında 'Okullu kedi' lakabıyla bilinen Çakıl'ın adına, Müdür Demirel'in yanı sıra öğrenciler ve öğretmenler şiir yazarken, sevimli kedi teneffüslerde onlarca öğrenci başına üşüşmesine rağmen hiç kimseye saldırmıyor. Öğrencileri ruhsal anlamda rahatlatan ve onlara hayvan sevgisini aşılayan 6 yaşındaki Çakıl, okul kurallarını da ihmal etmiyor.

"Okulun kurallarına uyan ve kesinlikle öğrencilere saldırma huyu olmayan bir kedi"

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Kenan Demirel, Çakıl'ın 6 yıldır kendisiyle birlikte okulları gezdiğini söyledi. Daha önceki görev yerinde de Çakıl'la beraber çalıştığını ifade eden Demirel, "Kendisini önceki görev yerimde okula ve öğrencilere alıştırdık. Gelirken kıyamadım, Çakıl bu okula benimle birlikte geldi. Tabii öncesinde insan tedirgin oluyor. Acaba nasıl karşılanır ya da öğrenciler ve öğretmenler ne tepki verirler diye düşünüyorsun. Ama geldiği günden itibaren Çakıl daha bir olgun davrandı. Çünkü artık önceki okulunda da çocuklara alışmıştı. Burada öğretmen arkadaşlar ve öğrenciler de ona gayet çabuk alıştılar. Hatta onu çok sevdiler ve bu dönemlerde fazla ilgiden Çakıl'ın keyfi kaçmıştı. İşin sonunda güzel bir ortam yakaladık. Soranlara karşı 'O okullu bir kedi' tabirini kullanıyorum. Yani okulun kurallarına uyan ve kesinlikle öğrencilere saldırma huyu olmayan bir kedi. Çakıl 6 yaşında ve bugüne kadar bir öğrenciye saldırma ya da tırmalama gibi durumları olmadı" dedi.

"Onu görünce ben de kedi beslemek istiyorum"

Çakıl hakkında düşüncelerini belirten 4'üncü sınıf öğrencisi Kübra Tübdek, "Çakıl çok tatlı, onu çok seviyorum. Çok sakin ve hiç saldırmıyor. Sınıfta hepimiz Çakıl'a ilgi gösteriyoruz. Annem ve ailem de Çakıl'ın bizimle birlikte derslere girmesini güzel karşılıyor. Çakıl'ı görünce ben de kedi beslemek istiyorum" şeklinde konuştu

"Çakıl hepimize kendisini sevdiriyor"

Okullu Kedi lakaplı Çakıl'ın kendileriyle birlikte derslere girdiğini dile getiren 4'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Ege Kılınç, "Çakıl hiç saldırmaz, çok sakin ve çok şirin. Herkes onu seviyor. Ama kendisi sürekli uyuyor. Bizimle birlikte derslere giriyor. Herkes onu yanına çağırıyor. Birlikte ders yapıyoruz. Çakıl hepimize kendisini sevdiriyor" ifadelerini kullandı.

"Bembeyaz pamuk gibi tüyleri, mavi boncuk gibi gözleri var"

4'üncü sınıf öğrencisi İlayda Tepekaya ise, Çakıl'ın asla aralarından ayrılmamasını istediğini ifade ederek şunları söyledi:

"Çakıl çok tatlı. Bembeyaz pamuk gibi tüyleri, mavi boncuk gibi gözleri var. Biz ders işlerken Çakıl sınıfımıza giriyor ve bizimle birlikte öğretmeni dinliyor. Herkes onu sevmek istiyor, pisi pisi diye yanlarına çağırıyorlar. Çakıl'la derse girdiğimiz ve o bu okulda olduğu için çok mutluyum. Umarım aramızdan ayrılmaz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet, Eskişehir, kedi, Hayvanlar, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ESKİŞEHİR'deki İlkokulda Kedi Ders Dinliyor - Son Dakika


11:18
Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18
Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:01
Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56
Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:49
Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:47
Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı? Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı?
10:44
Boş sanılan tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurup öldürdü Boş sanılan tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurup öldürdü
10:29
CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz

Son Dakika
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:01 Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:49 Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:47 Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı?
10:44 Boş sanılan tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurup öldürdü
10:29 CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz
10:25 Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor
10:17 Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor
10:13 Ülkenin en güçlü silahı! Balistik füze testini izleyen Kim-Jong-un'un ABD'ye bir mesajı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 11:34:48. #1.12#
SON DAKİKA: ESKİŞEHİR'deki İlkokulda Kedi Ders Dinliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement