Eskişehir'deki öğrenci yurtlarında personel için beslenme eğitimi tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'deki öğrenci yurtlarında personel için beslenme eğitimi tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'deki öğrenci yurtlarında personel için beslenme eğitimi tamamlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de öğrenci yurtlarında sunulan beslenme hizmetlerinin kalitesini artırmak için düzenlenen eğitimler tamamlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü diyetisyenlerince işletme ve yurt personeline güvenli uygulama, risklerin azaltılması ve hizmet standartları anlatıldı.

Eskişehir'de öğrenci yurtlarında sunulan beslenme hizmetlerinin kalitesini artırmak ve güvenli hizmet anlayışını güçlendirmek amacıyla düzenlenen eğitimler tamamlandı.

İl genelindeki tüm yurtlarda beslenme hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla eğitimler gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü diyetisyenleri tarafından işletme ve yurt personellerine verilen eğitimlerde, beslenme hizmetlerinin doğru ve güvenli şekilde uygulanması, muhtemel risklerin en aza indirilmesi ve hizmet standartlarının geliştirilmesi konularına odaklanıldı. Öğrencilere sunulan beslenme hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve daha güvenli bir hizmet ortamı sağlamak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA
EskişehirGençlikGüncelEğitimYerelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu 16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
WhatsApp’ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı Tek tek evlerinden aldılar WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Trump’tan seçime günler kala olay vaat Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak Trump'tan seçime günler kala olay vaat! Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak
Derbi sonrası ortalık karıştı Mert Hakan’ın hareketine tepki yağdı Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı
10:56
Arda Turan boynuna sarıldı Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
10:34
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
10:16
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike
Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
10:08
Bakan Gürlek duyurdu 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var
Bakan Gürlek duyurdu! 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var
08:55
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 11:23:49. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'deki öğrenci yurtlarında personel için beslenme eğitimi tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei