Eskişehir'deki trafik sorunu 26 yıldır görmezden geliniyor

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AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'deki trafik sorununun ne yazık ki 26 yıldır görmezden gelinmesinin, vatandaşların günlük hayatını zorlaştıran bir trafik kaosuna sebep olduğunu belirterek, "Şehrimizin en temel ihtiyacına duyarsız kalınması kabul edilemez bir durumdur" diye belirtti.

Nebioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eskişehir'deki araç sayısındaki artışla ilgili verilerini ve bu durumun yol açtığı trafik sorunlarını sosyal medya hesaplarından yaptığı bir açıklamayla değerlendirdi. Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Tüm hemşehrilerimin fark ettiğini düşünüyorum; Eskişehir kent merkezi trafiği giderek bir kaosa sürükleniyor. Özellikle belirli saatlerde inanılmaz bir trafik yükü oluşuyor. Şehrimizde şu an 354 bin 672 araç var ve sadece son bir ayda 2 bin 938 yeni araç trafiğe eklendi. Ancak, son 25 yılda araç sayısı altı katına çıkarken, ne yazık ki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminde trafik altyapısı, yollar ve otoparklar aynı hızla gelişmedi. Atatürk Caddesi, Kızılcıklı, Şair Fuzuli ve Yunus Emre gibi ana arterler, yıllardır artan yükü taşıyamaz hale geldi. Bu sorun her geçen gün daha da derinleşiyor ve araç sayısındaki artış, yıllardır çözülmeyen altyapı eksiklikleriyle birleşince şehrin yaşam kalitesini ciddi şekilde tehdit ediyor. Kıymetli hemşehrilerim, ne yazık ki 26 yıldır bu sorun görmezden gelinerek, vatandaşlarımızın günlük hayatını zorlaştıran bir trafik kaosuna sebep olundu. Şehrimizin en temel ihtiyacına duyarsız kalınması kabul edilemez bir durumdur. Çare ve çözümler bellidir. Trafik alt geçitleri derhal planlanmalı ve yatırım takvimi oluşturulmalıdır. Aksi takdirde yakın bir gelecekte trafik altyapımız tamamen çökecek ve iş, içinden çıkılamayacak bir hal alacaktır." diye kaydetti. - ESKİŞEHİR