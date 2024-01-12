 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'e Gelen Cango ile Çi Böreği Tadı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'e Gelen Cango ile Çi Böreği Tadı

Kocaeli'nde yaşayan ve 12 yıldır 'Cango' isimli kazını biran bile yanından ayırmayan Yılmaz Evcenler, Eskişehir'i gezmeye geldi. Kentin turistik yerlerini boynunda papyon takılı kazı ile birlikte gezen Evcenler, insanların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yılmaz Evcenler kazı Cango ile birlikte Çi börek yedi. Çi böreği oldukça beğenen Evcenler ve Cango vatandaşlarla fotoğraf çekindikten sonra şehir turuna devam etti. Evcenler, Eskişehir'i ve Cango'yu çok sevdiğini belirtti.

Eskişehir\'e Gelen Cango ile Çi Böreği Tadı
12.01.2024 - 09:47,  Güncelleme: 09:51
Abone Ol

Eskişehir'e 12 yıllık Cango isimli kazı ile gelen Yılmaz Evcenler, kenti dolaştıktan sonra meşhur çi böreğin tadına baktı.

Kocaeli'nde yaşayan ve 12 yıldır 'Cango' isimli kazını biran bile yanından ayırmayan Yılmaz Evcenler, Eskişehir'i gezmeye geldi. Kentin turistik yerlerini boynunda papyon takılı kazı ile birlikte gezen Evcenler, insanların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yılmaz Evcenler kazı Cango ile birlikte Çi börek yedi. Çi böreği oldukça beğenen Evcenler ve Cango vatandaşlarla fotoğraf çekindikten sonra şehir turuna devam etti.

"Eskişehir'e Kocaeli'nden gezmek için geldik"

Cango ile Eskişehir'i çok beğendiklerini belirten Yılmaz Evcenler şöyle konuştu;

"12 sene oldu evlatlık bakıyorum. Eskişehir'e Kocaeli'nden gezmek için geldik. Çi böreğimizi yedik, birazdan yola çıkıp gideceğiz. Ankara, İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Eskişehir'i gezdik, yakında Bursa'ya da gideriz. Vatandaşlar ilgi gösterip soru soruyor, kim nasıl soruyorsa o şekilde cevaplıyorum. Fotoğraf çektirmek için sıraya geçenler oluyor, kimisi 'Para alıyor musun' diye soruyor. Parayla işimiz yok, ben parayı ne yapacağım? Beraber stres atıyoruz. Beni çok seviyor, ben de onu çok seviyorum. O benim için bir evlat gibidir." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eskişehir, Kocaeli, Gastronomi, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'e Gelen Cango ile Çi Böreği Tadı - Son Dakika


10:13
Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47
Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:29
ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10
Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54
Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı
07:57
Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48
Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben

Son Dakika
10:13 Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47 Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:29 ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10 Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06 Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54 Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı
07:57 Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48 Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben
07:19 Hafize Gaye Erkan: 2024 yılı dezenflasyon yılı olacak
06:55 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husi hedeflerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 10:48:08. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'e Gelen Cango ile Çi Böreği Tadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement