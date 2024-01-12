Eskişehir\'e Gelen Cango ile Çi Böreği Tadı

Eskişehir'e 12 yıllık Cango isimli kazı ile gelen Yılmaz Evcenler, kenti dolaştıktan sonra meşhur çi böreğin tadına baktı.

Kocaeli'nde yaşayan ve 12 yıldır 'Cango' isimli kazını biran bile yanından ayırmayan Yılmaz Evcenler, Eskişehir'i gezmeye geldi. Kentin turistik yerlerini boynunda papyon takılı kazı ile birlikte gezen Evcenler, insanların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yılmaz Evcenler kazı Cango ile birlikte Çi börek yedi. Çi böreği oldukça beğenen Evcenler ve Cango vatandaşlarla fotoğraf çekindikten sonra şehir turuna devam etti.

"Eskişehir'e Kocaeli'nden gezmek için geldik"

Cango ile Eskişehir'i çok beğendiklerini belirten Yılmaz Evcenler şöyle konuştu;

"12 sene oldu evlatlık bakıyorum. Eskişehir'e Kocaeli'nden gezmek için geldik. Çi böreğimizi yedik, birazdan yola çıkıp gideceğiz. Ankara, İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Eskişehir'i gezdik, yakında Bursa'ya da gideriz. Vatandaşlar ilgi gösterip soru soruyor, kim nasıl soruyorsa o şekilde cevaplıyorum. Fotoğraf çektirmek için sıraya geçenler oluyor, kimisi 'Para alıyor musun' diye soruyor. Parayla işimiz yok, ben parayı ne yapacağım? Beraber stres atıyoruz. Beni çok seviyor, ben de onu çok seviyorum. O benim için bir evlat gibidir." - ESKİŞEHİR