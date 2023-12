Eskişehir İklim Zirvesi\'nde Elektrikli Otobüs Müjdesi

Eskişehir İklim Zirvesi'nin açılışında konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, iklim krizine karşı topyekün mücadelenin önemine dikkat çekerek, "İklim krizi ile mücadelemizi bütüncül yöntemlerle 'karbon nötr' ve 'dirençli şehir' olma yolunda sürdürme hedefindeyiz" dedi. Zirvede bir de müjde paylaşan Büyükerşen, "Elektrikli otobüs ihalemizi tamamladık. Şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin ekoloji, enerji, politika, kent, ulaşım, sağlık ve yaşama etkilerine dair tüm başlıkları ile bireye, şehrimize, ülkemize ve dünyamıza etkilerinin tartışılacağı çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi'nin paydaşlığında gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören "Eskişehir İklim Zirvesi" Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda (Opera) yapılan açılış konuşmalarıyla başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, konuşmasında şunları kaydetti:

"Günümüzde iklim değişikliği, gezegenimizin karşı karşıya olduğu en büyük meydan okumalardan biridir. Artan sera gazı emisyonları, ekosistemlerin bozulması, aşırı hava olayları, buzulların erimesi gibi etkileriyle iklim krizi yaşamlarımızı, ekonomimizi ve doğal dengeyi derinden etkilemektedir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorunla mücadelede acil eyleme geçilmesi, kalıcı ve sürdürülebilir politikalar üretilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak bu politikaların bireysel çabaların ötesine geçmesi gerektiğini, uluslararası iş birliği ve koordinasyonla hareket edilmesi gerektiğini de biliyoruz. Sadece bir kentin veya bir ülkenin çabaları, bu meydan okumaya karşı yeterli olmayacaktır. Küresel boyutta bir uyum ve dayanışma ile hareket edilmeli, kararlı ve etkili politikaları hızlıca hayata geçirmeliyiz.

Gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakmak için harekete geçme zamanı geldi, hatta geçiyor bile. İklim krizinin etkilerini azaltmak ve gezegenimizi korumak için kararlılıkla hareket etmeliyiz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürülebilir şehircilik anlayışımız gelişen, tarımsal kalkınmayı hedefleyen, iklim değişikliğine duyarlı, olağanüstü durumlara dayanıklı ve hazırlıklı, herkes için eşit, erişilebilir, huzurlu ve mutlu bir şehir olmaya devam etmek olarak belirlediğimiz vizyonumuz çerçevesinde iklim krizi ile mücadelemizi bütüncül yöntemlerle 'karbon nötr' ve 'dirençli şehir' olma yolunda sürdürme hedefindeyiz. Paris İklim Anlaşması hedeflerini gözeterek hazırladığımız 2020-2024 Stratejik Planımızın yanı sıra Covament of Mayors (Başkanlar Sözleşmesi), Cities Race to Zero (Şehirler Sıfıra Yarışıyor), Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı, UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı, Avrupa Komisyonu İklim Değişikliğine Uyum Misyonu gibi ağlara üye olarak, uluslararası karbon azaltımı yarışında 'Biz de varız!' diyoruz. Ayrıca karbon salınımını azaltacak elektrikli otobüsler konusunda ihalemizi tamamladık. Şehrimize hayırlı olsun."

Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Ender Kelleci de iklim krizinin etkilerine dikkat çekerek Eskişehir İklim Zirvesi'nin çok önemli bir yol gösterici olacağına vurgu yaptı. Kelleci, etkinlik dolayısıyla Başkan Büyükerşen ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Ali Demirsoy, "Küresel Isınmaya Jeo-Biyolojik Bakış" konulu sunumunu gerçekleştirdi. Demirsoy, "Bu yüzyılın başından bu yana (23 Eylül 2023'e kadar) dünyanın sıcaklığı 1,73 derece arttı. Paris Anlaşmasında 1,5 derecede tutmaya söz verilmişti. 15 Aralık 2023 günü itibariyle karbondioksit miktarı 428,38 ppm. Her yıl fazladan 3 ppm karbondioksit salıyoruz. Atmosferdeki karbondioksit miktarı 450 ppm'i geçerse geriye dönüşü olmayan felaketler yaşanacağı hesaplanmış. O zaman 450- 428,38/3 ppm felakete 7,5 sene kalmış demektir. Dünyanın altıncı yok oluşu insan eliyle olacak" dedi.

Günün diğer oturumlarında da Prof. Dr. Doğanay Tolunay "Ekolojik Kriz ve Kentler", Prof. Dr. Osman Balaban "Kentlerin İklim Değişikliğine Uyumu", Teoman Alptürk "Enerji Politikalarının İklim Değişikliği Yönünden Değerlendirilmesi", Prof. Dr. Sermin Onaygil "2053 Net Sıfır İklim Hedefi Odağında Enerji Verimliliği", Prof. Dr. Ela Babalık "Kentsel Ulaşımda İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Eylemleri" ve Prof. Dr. Didem Evci Kiraz "İklim Değişikliğinde Yerel Halk Sağlığı Yaklaşımı" başlıklarında gün boyu sunum ve görüşlerini katılımcılarla paylaşmaya devam ettiler.