Eskişehir İnönü'de Hükümet Konağı Projesi İçin Çalışmalar Başladı - Son Dakika
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Eskişehir İnönü'de Hükümet Konağı Projesi İçin Çalışmalar Başladı

Eskişehir İnönü\'de Hükümet Konağı Projesi İçin Çalışmalar Başladı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde yıllardır beklenen Hükümet Konağı projesi için inşaat çalışmalarına başlandı. Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın girişimleri sonucu yatırım programına alınan proje, yıl içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak.

21.02.2025 16:32  Güncelleme: 16:34
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Eskişehir'in İnönü ilçesinde yıllardır beklenen Hükümet Konağı projesi için çalışmalar başlatıldı.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın Ankara'da yaptığı yoğun temas ve ziyaretler sonrası yatırım programına alınan İnönü Hükümet Konağı için çalımalar başlatıldı. İnönü Belediyesi çatısı altındaki kepçe ve yüklenici firmaya ait iş makineleri ile, inşaatın yapılacağı alanda bulunan binaların sökülmesi, elektrik ve doğal gaz hatlarının emniyete alınması ile başlatılan inşaat çalışmalar yıl içerisinde tamamlanarak ilçeye hizmet vermeye başlaması planlanıyor. İnönü Belediye Başkanlığı'nca yapılan açıklamaya göre, kazı ve hafriyat sonrası temel atma çalışmasına geçilecek olan projeyle ilgili İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, sözünü verdiği bir projenin daha hayata geçtiğini belirterek, yeni hükümet konağının İlçeye hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir İnönü'de Hükümet Konağı Projesi İçin Çalışmalar Başladı - Son Dakika

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