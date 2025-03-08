Eskişehir Kadınları Roka Üretiminde Birinci

Eskişehir, kadınlar sayesinde roka üretiminde Türkiye birincisi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dağlar arasında bağlar kuran kadınlara mikrofon uzatıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir Valiliği'nin, roka üretiminde Eskişehir'i Türkiye birincisi yapan ve İstanbul'un sebze ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan kadınlarla röportaj yaparak hazırladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü videosu büyük beğeni topladı.

Valilik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir video yayımladı. Videoda, dağlar arasında bağlar kuran ve İstanbul'un sebze ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan kadınlara mikrofon uzatıldı. 'Bu Bağlarda Bağ Olmaz' isimli Eskişehir Türküsü eşliğinde hazırlanan ve etkileyici dron görüntülerinin yer aldığı videoda, kadınların roka üretiminde Eskişehir'i Türkiye birincisi yaptığı belirtildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sakarya Nehri'nin bereketini kazanca dönüştüren Sarıcakayalı ve Mihalgazili kadınlarımızı kutluyoruz" ifadesine yer verildi.