Eskişehir Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı Sonuçlandı - Son Dakika
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Eskişehir Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı Sonuçlandı

Eskişehir Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı Sonuçlandı

Eskişehir Valiliği himayesinde düzenlenen Eskişehir Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Sanayi Odası işbirliğiyle gerçekleştirildi. Fuarda, Eskişehir'in önde gelen sanayi kuruluşları ve firmaları stant açarak istihdama katkı sağladı. Yaklaşık 4.500 öğrenci ve 32 işverenin katıldığı fuar, mezun olan öğrencilere çalışma fırsatı sunan firmaların temsilcileriyle buluşma imkanı sağladı.

09.05.2024 17:39
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Eskişehir Valiliğinin himayesinde Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir Sanayi Odası (ESO), işbirliğinde düzenlenen Eskişehir Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı sona erdi.

Vali Hüseyin Aksoy, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Özdemir, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Acar, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin açılışını gerçekleştirdiği fuar 08-09 Mayıs 2024 tarihlerinde Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Eskişehir'in önde gelen sanayi kuruluşlarının ve firmalarının stant açarak istihdama katkı sunduğu fuarda meslek lisesi öğrencileri, yerel düzeyde işgücünü arz edenler ile bir araya geldi. Yaklaşık olarak dört bin beş yüz öğrenci ile otuz iki işvereni buluşturan fuarda öğrenciler mezun olduktan sonra eğitim aldıkları alanlarda çalışma fırsatı bulabileceği firmaların temsilcilerinden bilgi aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı Sonuçlandı - Son Dakika
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