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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Haberlerinin Gerçeği Yansıtmadığına Dair Açıklama - Son Dakika
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Haberlerinin Gerçeği Yansıtmadığına Dair Açıklama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığına dair yazılı bir açıklama yaparak, üniversitenin karalanmaya çalışıldığına dikkat çekti. Açıklamada, üniversitenin akademik ve idari personelinin huzur içinde çalışmasına, öğrencilerin en iyi eğitimi almalarına ve hastanede vatandaşlara en iyi hizmetin verilmesine gayret edildiği belirtildi. Ayrıca, üniversitenin yayın sayısını ve kalitesini artırdığı, araştırma üniversitesi olma yolunda ilerlediği ve alımların kurallar çerçevesinde yapıldığı vurgulandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Haberlerinin Gerçeği Yansıtmadığına Dair Açıklama
05.01.2024 - 16:15,
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından bazı yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığına dair yazılı bir açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklama da son günlerde çeşitli basın ve sosyal medya mecralarında yanlış bilgi ve gerçek dışı bazı iddialarla üniversitenin karalanmaya çalışıldığına dikkat çekildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer verildi:

"Üniversitemizde akademik ve idari personelimizin barış ve huzur içinde çalışmasına, öğrencilerimizin en iyi eğitimi almalarına imkan sağlanmakta ve Üniversite Hastanemizde vatandaşlarımıza yine en iyi hizmetin verilmesine gayret edilmektedir. Üniversitemizin iddia edildiği gibi SGK'ya herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Üniversitemiz her yıl toplam yayın sayısını ve kalitesini artırmakta, Ortadoğu Teknik Üniversitesi bünyesinde son yayınlanan URAP raporuna göre Türk üniversiteleri sıralamalarındaki yerini korumakta ve araştırma üniversitesi olma yolunda ilerlemektedir. Diğer taraftan öğretim elemanı alımlarında ilan açıklamalarının kişiye özel olmamasına özen gösterilmekte, bütün Türkiye'de olduğu gibi kurallar çerçevesinde ilgili birimlerden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaca göre ilana çıkılmaktadır. Araştırma görevlisi alımlarında da kurallar belli olup yüzde 60 ALES puanı, yüzde 40 yabancı dil puanı üzerinden değerlendirme yapılarak puanı en yüksek olan ilk 10 aday belirlenmektedir. İkinci aşamada yüzde 30 ALES, yüzde 30 mezuniyet notu, yüzde 10 dil puanı ve yüzde 30 yazılı sınav şeklinde değerlendirme yapılmaktadır. Sonuç olarak puanı en yüksek olan aday üniversiteye araştırma görevlisi olarak atanmaktadır. Dolayısıyla daha önceden bir adayın bir kadroya alımının belirlenmiş olması mümkün değildir. Üniversitemizde bütün süreçler şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmektedir. Kamuoyuna duyurulur." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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