Eskişehir Türk Ocağı, Milli Mefkure Mektebinden mezun olan öğrencilere berat töreni düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir Türk Ocağı, Milli Mefkure Mektebinden mezun olan öğrencilere berat töreni düzenledi

Eskişehir Türk Ocağı, Milli Mefkure Mektebinden mezun olan öğrencilerine Türk Ocaklı büyüklerin katılımı ile berat töreni düzenledi. Mezun olan öğrenciler, iki yıl boyunca çeşitli seminerler aldıkları ve tezlerini takdim ettikleri Gençlik Kurultayında mezuniyetlerini kutladılar. Törende öğrencilere Türk Ocaklı büyükler tarafından mezuniyet beratı ve hediyeler takdim edildi.

15.06.2024 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Türk Ocağı, Milli Mefkure Mektebinden mezun olan öğrencilerine Türk Ocaklı büyüklerin katılımı ile berat töreni yaptı.

Eskişehir Türk Ocağı bünyesinde bulunan ve ön kayıtla öğrenci alınan Milli Mefküre Mektebinden (MMM) bu sene mezun olan öğrencilerin berat töreni yapıldı. Üniversite eğitimlerinin yanı sıra iki sene boyunca Türkiye'nin değişik üniversitelerinden gelen öğretim üyelerinden; tarih, kültür, edebiyat, din ve bilim konularında çeşitli seminerler alan öğrenciler ikinci senenin sonunda yapılan "Gençlik Kurultayında", hazırladıkları tezlerini takdim etti ve bu süreçle mezun oldular. Öğrencilere Türk Ocaklı büyükler tarafından mezuniyet beratı ve çeşitli hediyelerle takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Gençlik, Kültür, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Türk Ocağı, Milli Mefkure Mektebinden mezun olan öğrencilere berat töreni düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
10:55 “İstesek en az 10 vekil gelir“ sözleri CHP ile İYİ Parti’yi karşı karşıya getirdi "İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
01:51 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de tutuklandı Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
22:26 Denizli’de 6 ilçede yangın Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
10:44 Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki
10:26 Deniz Akkaya’nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi
10:22 İstanbul’da hava sıcaklığı yükseliyor İstanbul'da hava sıcaklığı yükseliyor
10:09 İl il bayram namazı saatleri En erken Iğdır’da, en geç İzmir’de kılınacak İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak
09:48 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya’ya yardım götürmeye gitti Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
09:43 Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü! Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 12:20:45. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Türk Ocağı, Milli Mefkure Mektebinden mezun olan öğrencilere berat töreni düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement