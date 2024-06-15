Eskişehir Türk Ocağı, Milli Mefkure Mektebinden mezun olan öğrencilere berat töreni düzenledi

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Eskişehir Türk Ocağı, Milli Mefkure Mektebinden mezun olan öğrencilerine Türk Ocaklı büyüklerin katılımı ile berat töreni yaptı.

Eskişehir Türk Ocağı bünyesinde bulunan ve ön kayıtla öğrenci alınan Milli Mefküre Mektebinden (MMM) bu sene mezun olan öğrencilerin berat töreni yapıldı. Üniversite eğitimlerinin yanı sıra iki sene boyunca Türkiye'nin değişik üniversitelerinden gelen öğretim üyelerinden; tarih, kültür, edebiyat, din ve bilim konularında çeşitli seminerler alan öğrenciler ikinci senenin sonunda yapılan "Gençlik Kurultayında", hazırladıkları tezlerini takdim etti ve bu süreçle mezun oldular. Öğrencilere Türk Ocaklı büyükler tarafından mezuniyet beratı ve çeşitli hediyelerle takdim edildi. - ESKİŞEHİR