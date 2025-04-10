Eskişehir Valisi Aksoy'dan Polis Haftası kutlaması - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Aksoy'dan Polis Haftası kutlaması

Eskişehir Valisi Aksoy\'dan Polis Haftası kutlaması

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Polis Teşkilatının 180. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürü Aydın Ayhan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

10.04.2025 14:48
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Polis Teşkilatının 180. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürü Aydın Ayhan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Aksoy, kuruluşundan bugüne kadar sürekli değişim geçiren ve kendini yenilemeye, geliştirmeye önem veren, insan haklarına saygılı Türk Polis Teşkilatının mesai gözetmeksizin görev yaparak önemli başarılara imza attığını belirtti. 'Güvenli Şehir Eskişehir' sloganıyla yürütülen çalışmalarla Eskişehir'in ülkemizin en güvenli illerinin başında gelmesinde, kolluk birimlerinin başarılarının yanında vatandaşların desteğinin çok önemli olduğunu ifade eden Aksoy, bu nedenle kolluk kuvvetlerine desteklerinden ötürü Eskişehir halkına teşekkür etti. Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümünde şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anarak, halkın huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışan ve yurdun her köşesinde, özellikle ilimizde görev yapan tüm polislerin Polis Haftası'nı kutladığını belirtti.

180 yıllık tecrübe, bilgi ve birikime sahip olan Türk Polis Teşkilatının gelişen teknolojik değişime ayak uydurarak bilimsel bir yapıya kavuşturulduğunu kaydeden İl Emniyet Müdürü Yılmaz ise, hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi vererek, ziyareti kabulden dolayı Vali Aksoy'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi Aksoy'dan Polis Haftası kutlaması - Son Dakika

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