Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı\'nda gençlere hitap etti

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı ilimizde her yaştan gençlerle ve büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Milletimiz için büyük anlamlarla yüklü bu özel günde, sizlere en iyi dileklerimi sunuyorum. İşgal girişimleri karşısında esareti kabullenmeyen Atatürk, Türk milletinin büyüklüğünü, yüksek yeteneklerini, yurt ve bayrak sevgisini çok iyi bildiği için, büyük bir güven duygusuyla Anadolu'ya geçmiştir. 19 Mayıs, Atatürk'ün millet egemenliğine dayanan, tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak, onurlu bir millet olarak yaşamasını sağlamak amacıyla başlattığı milli hareketin ilk adımıdır. Samsun'a varışının ardından milli birliği gerçekleştirmek ve bu hedefe ulaşmak düşüncesiyle bağımsızlık ışığını yakan Büyük Atatürk, kurtuluş sürecinde tarihsel adımların atılmasına öncülük etmiştir. Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'da atılan adımlarla, bağımsızlık ve özgürlük tutkusuyla, vatan ve bayrak sevgisini tüm değerlerin üzerinde tutan yaklaşımıyla dünyada saygınlık kazanmıştır. Atatürk Samsun'da kurtuluş düşüncesini seferberliğe dönüştürürken millet egemenliğine geçilmesini öngören bir süreci de başlatmıştır.

Bugün, milletimizin huzur ve güven içinde cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yönelmesini, tek devlet, tek millet, tek bayrak ülküsüne bağlılığımıza borçlu olduğumuz unutulmamalıdır. Geleceğimiz yönünden büyük önem taşıyan bu temel değerlere sahip çıkılması, yöneteni ve yönetileniyle tüm vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın ortak sorumluluğudur. Milli bayramlarımız, Türk milletinin Cumhuriyet'i ve kazanımlarını ödünsüzce yaşatma konusundaki kararlılığını anlamlı biçimde ortaya koymaktadır. Birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi halinde ülkemiz için aşılamayacak engel yoktur" ifadelerine yer verdi.

"Büyük Atatürk böylelikle Türk gençliğine güvenini göstermiştir"

Vali Aksoy mesajının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Sizleri çok seven, sizlere önem ve değer veren Büyük Atatürk, Cumhuriyet'i en iyi biçimde koruyup kollayacağınıza inandığı için sizlere emanet etmiş, böylelikle Türk gençliğine güvenini göstermiştir. 'Türk gençliğine terk edip bıraktığımız vicdani emanet, yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim daima galip olacaksınız. Milletin yükselme gerek ve şartları için yapılacak şeylerde, atılacak adımlarda asla tereddüt etmeyin. Milleti o yükselme aşamasına götürmek için dikilecek engellere hep birlikte mani olacağız' sözleriyle sizlere seslenen Atatürk, Türk gençliğinin her zaman başarılı olacağına inancını dile getirmiştir. Atatürk başta olmak üzere, milletimizin yetiştirdiği tüm kahramanlarımız, vatanı için canını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz ve gazilerimiz bizlere övünç duyduğumuz bir tarih bırakmışlardır. Tarihimize, kültürümüze sahip çıkmak, geleceğimizin güvencesi sizleri de aynı bilinçle yetiştirmek bu ülkeye karşı en önemli sorumluluğumuzdur. Türkiye Cumhuriyeti'ni ikinci yüzyılda şekillendirecek, mutlu ve huzurlu yarınlara taşıyacaksınız. Cumhuriyet'in sonsuza kadar genç ve diri kalması sizlerin çabalarıyla başarılacaktır. Sözlerime Atatürk'ün şu özlü sözünü bir kez daha hatırlatarak son vermek istiyorum: 'Gençler, cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız.' Türk milletinin bağımsız ve özgür yaşama kararlılığının bir göstergesi olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Büyük Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve gönül borcuyla anıyor, hepinize esenlikler diliyorum." - ESKİŞEHİR