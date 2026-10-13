Eskişehir Valisi Yılmaz, afetlere karşı küçük önlemin hayat kurtarabileceğini belirtti - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Yılmaz, afetlere karşı küçük önlemin hayat kurtarabileceğini belirtti

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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü için açıklama yaptı. Yılmaz, afetlere karşı en büyük gücün bilinç, hazırlık ve tedbir olduğunu belirterek kurumlar ve AFAD gönüllüleriyle daha dirençli Eskişehir için çalışacaklarını bildirdi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Unutmayalım ki afetlere karşı en büyük gücümüz bilinç, hazırlık ve tedbirdir. Bugün alacağımız küçük bir önlem, yarın hayat kurtaran en büyük adıma dönüşebilir" dedi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla bir açıklamada bulundu. Vali Yılmaz, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afetlerin ne zaman nerede, ne şekilde gerçekleşeceğini bilemeyiz; ancak onlara ne kadar hazırlıklı olacağımızı biz belirleriz. Afetleri önlemek her zaman elimizde olmasa da etkilerini azaltmak, can kayıplarının önüne geçmek ve insanlarımızın güvenliğini sağlamak bizim sorumluluğumuzdur. 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde; kurumlarımız, arama kurtarma ekiplerimiz ve AFAD gönüllülerimizle birlikte, afetlere karşı daha bilinçli, daha hazırlıklı ve daha dirençli bir Eskişehir için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Unutmayalım ki afetlere karşı en büyük gücümüz bilinç, hazırlık ve tedbirdir. Bugün alacağımız küçük bir önlem, yarın hayat kurtaran en büyük adıma dönüşebilir. Çünkü afetlere karşı dirençli bir şehir inşa etmek, yalnızca kurumların değil, her bir hemşehrimizin ortak sorumluluğudur. Bu bilinçle şehrimizin her köşesinde afet farkındalığını artırmak için emek veren tüm uzmanlarımıza, arama kurtarma ekiplerimize ve duyarlı AFAD gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Afetlere karşı tedbiri elden bırakmadığımız, dayanışmamızı güçlendirdiğimiz ve afet bilincini bir yaşam kültürüne dönüştürdüğümüz; her canın kıymetini bilen, geleceğe güvenle bakan, afetlere karşı dirençli bir Eskişehir için hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
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